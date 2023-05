A gombaszögi pálos monostor ásatási munkálatait a Kassai Műszaki Egyetem régésze, dr. Peter Tajkov, és az ELTE Régészettudományi Intézetének középkor-specialistája, dr. Mordovin Maxim régész vezette, aki koordinálta az ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem nagy számban részt vevő régészhallgatóit is. Az ELTE középkoros régészhallgatókból álló csapatának szenior tagjai, Rakonczay Rita (a kályhacsempék szakértője) és Németh Fruzsina Alexandra akkor, 2019-ben azonnal vonatra szálltak, amint meglátták a leleteket, hogy a meglelt, nagyjából ezer darabból rekonstruálják a fél évezrede a föld mélyén pihenő teljes cserépkályhát. Miután ráakadtak a leletre, megtisztították azokat, és a következő évben egy workshop keretén belül egy óriási asztalra rakták, és több tucat fiatal egy hét alatt összerakta, úgy, hogy minden kályhaszem típusból egy tucatnyit tudtak rekonstruálni. Összességében mintegy 15 különböző csempetípust azonosítottak, amik közül 5 virágmintás, egy pedig virágmintás félcsempe volt, de a cserépkályha többi részére is ráleltek. Álló henger volt ráépítve, ahol különböző szentek szépen kidolgozott alakjai kaptak helyt, rajta a magyar szentekkel: Imre herceggel, Szent László királlyal, a bányászok védőszentjeivel: Szent Borbálával és Alexandria Szent Katalinnal, valamint Szent Péterrel és Szent Pállal. Mindezek mellett előkerült egy címertartó Herold is, a magyar címerrel a kezében. A rekonstrukciót Simon Zoltán nyugalmazott magyar régész végezte el, aki a magyarországi pálos kolostorok ásatásait is vezette. A teljes kályhához összesen 260 csempére volt szükség, amelyeket Éliás Ádám készített el Vizsolyban, nagy gonddal.