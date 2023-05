A Magic Mills cirok termékcsalád és az UniMix cirok lisztkeverék az élelmiszerek kategóriában a 21 tagú szakmai zsűri bírálata alapján elnyerte az idei Inno d’Or – Év Innovációja 2023 díjat, amit május 11-én a Merre tartanak az innovációk? című egész napos konferencián adtak át Budapesten, a Hungexpo C pavilon Kongresszusi Központjában. A hírnek van dunaújvárosi vetülete is, ugyanis a gyártó és forgalmazó cég társtulajdonosa (Mayer Győző mellett), Palkó István dunaújvárosi lakos. A ciroktermékek előnye, hogy teljesen toxinmentesek, ezenkívül gluténmentesek, Magyarországon egyedüliként megkapták a Crossed Grain védjegyet, és még az élvezeti értékük is magas.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko