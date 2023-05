A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és az Energiaügyi Minisztérium által szervezett, május 16-án tartott eseményen az iskola 3-4. osztályosai, valamint az 5. b-sek vettek részt. A választható foglalkozások közül az intézmény a Zöld Pont elnevezésű program mellett döntött, amelynek célja egyebek között a hulladékkezelési szokások ismertetése, az újrahasznosítás kérdéskörének bemutatása volt.

A kétórás programon a gyermekek osztályonként vettek részt, így mindenki korához illő feladatokkal találkozhatott. A rendezvény során a diákok megtudhatták, hogyan változtassanak hulladékkezelési szokásaikon, ha szemetük mennyiségének csökkentése a cél, valamint azt is, mit tehetnek a környezetük védelme érdekében. A tanulók számos új információval gazdagodtak: megismerhették a szelektív hulladék rejtelmeit, valamint a különféle anyagtípusokban rejlő lehetőségeket is. A gyerekek ámulva vették tudomásul, hogy mennyi újrahasznosított anyagból készült termékkel találkozhatnak a hétköznapok során, hiszen számos ruha, plüss és bevásárlótáska is ilyen módszerrel készül.

Az esemény egyik legizgalmasabb szegmense az óriási társasjáték volt, ezzel a tanulók játszva bővíthették tudásukat a hulladékkezelésről, feladványok segítségével tanulhattak. Az érdekes és tanulságos program remek lehetőséget nyújtott a diákok számára ahhoz, hogy elmélyítsék természetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket, továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a foglalkozáson részt vevő gyermekek környezettudatosabban cselekedjenek a jövőben.

