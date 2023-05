Nem először rendezett szemétszedési akciót az SK On Hungary, hiszen 2022-ben már volt hasonló eseményre példa a vállalatnál. A cég munkatársai akkor a Duna komáromi szakaszának egy részét tisztították meg. Mivel akkor az esemény nagy népszerűségnek örvendett az SK On Hungary munkavállalóinak körében, ezért nem is volt kérdés, hogy az akció a közeljövőben ismét megrendezésre kerül.

A szemétszedési eseményre ezúttal is Komárom közigazgatási határain belül került sor, hiszen az SK On Hungary már a gyára alapkövének letételekor elkötelezte magát a környezet állapotának megőrzése, és egyben védelme mellett. A vállalat munkatársai most is nagy örömmel csatlakoztak az akcióhoz, melyre 2023. május 19-én, pénteken került sor. Annak érdekében, hogy az SK On Hungary minél több ember figyelmét felhívja a környezet tisztaságára, valamint az eldobált szemét összegyűjtésére, a vállalat munkatársai az SK On Hungary klasszikus színeit megjelenítő baseball sapkákban, illetve mellényekben kezdtek bele az akcióba.

A komáromi Jókai liget parkból kiindulva, a belváros utcáit körbejárva igyekeztek az „SK sárga-narancssárga” színekbe öltözött munkavállalók minél több szemetet gyűjteni, hiszen az eseményhez kapcsolódóan a cég kommunikációs csapata versenyt hirdetett, így a legtöbb szemetet gyűjtők jutalomban részesültek. Az esemény során akadt olyan komáromi járókelő, aki háláját fejezte ki a hulladékgyűjtés kapcsán: „Mostanában elég sok rendezvény volt a parkban, így rengeteg szemét is. Köszönjük, hogy idejöttek és összegyűjtik .”

A frissen beköszöntött tavasz kimondottan kedvezett az eseménynek, mely osztatlan sikert aratott mind a begyűjtött hulladék mennyisége, mind pedig az SK On Hungary dolgozóinak körében. Külön motivációt jelentett a cég munkatársai számára, hogy velük együtt vett részt a szemétszedésben Mr. Moon Hang-ki, az SK On Hungary vezérigazgatója, valamint Mr. Suh Kyungho vezérigazgató-helyettes.

„Cégünk mindig is elkötelezett volt a környezet védelmét, valamint a környezettudatosságot illetően.” - mondta Moon Hang-ki, az SK On Hungary vezérigazgatója. - “ Fontosnak tartjuk, hogy ne csupán a gyárépületeinken belül, hanem azokon kívül is odafigyeljünk mindarra, ami körülvesz minket, és óvjuk a természeti értékeinket. Többek között ezen indíttatásokból rendeztük meg – nem először – vállalatunk Önkéntes Szemétszedő akcióját, melyre bátran mondhatom, hogy rengeteg kollégánk jelentkezett. Cégkultúránk része, hogy a szabályok szigorú betartása, valamint betartatása mellett tiszta környezetben végezzünk munkánkat. Ezt a szemléletet szerettük volna az SK On Hungary kerítésein kívül is népszerűsíteni azzal, hogy Komáromban szemétszedési eseményt tartunk munkatársaink részvételével. Ezúton is köszönöm annak a több mint negyvöt kollégának, akik hozzájárultak ennek a nagyszerű akciónak a megvalósításához, valamint példát mutattak azzal, hogy az SK On Hungary által képviselt értékeket megmutatták a Komáromban élőknek is. Bízom benne, hogy a jövőben egyre több módon járulhatunk majd hozzá olyan soha el nem évülő „kincsek” megőrzéséhez, mint a tiszta környezet, fenntarthatóság és a globális gondolkodás környezetünkről.”

Az akció során a Komárom Város Önkormányzata részéről jelen volt Tóth Attila, a komáromi ipari park menedzsere, aki a következőket mondta az eseményről: „Ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hogy értékes idejüket és erejüket nem kímélve megrendezték ezt az akciót a környezet megóvása érdekében. A vállalati eseményeken túl az SK On Hungary egyértelműen többirányú szerepet tölt be a város életében.”

Utóbbira kiváló példa többek között az is, hogy az SK On Hungary a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezetével karöltve már több mint négy alkalommal szervezett önkéntes véradást a tavaly óta. A vállalat hangsúlyozta, hogy célja egyfajta állampolgári szerep betöltése, mely folyamatos társadalmi hozzájárulási tevékenységet takar, így kommunikálva a helyi közösséggel. Az SK On Hungary célja, hogy a jövőben különböző szociális aktivitásokat hajtson végre a régióban, így például a környezetet, az oktatást és egészséggondozást érintő tevékenységeket.