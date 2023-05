A Sztálin Vasmű Építője című lap május 14-ei számában köszöntötte az első „eresztést”, amelynek fiataljai még Diósgyőrben kezdték meg tanulmányaikat.

„Sajnos kevesen tudtak arról, hogy a Kohászati Technikum negyedéves tanulói – azaz bocsánat, most már: végzett növendékei – szerdán délelőtt ballagtak. Pedig nagyobb jelentőségű esemény ez, mint sok más, aminek ünnepséget csapunk. Az első ballagás, az első eresztés a sztálinvárosi középiskolából. Ötvenöt fiatal kohásztechnikus… Régi iskolákban, ha ilyenkor utoljára kukkantottak be a tantermekbe, megannyi régi szép kelt életre. Rendszerint mindegyikbe jártak egy-egy osztályt. De azért itt is támadtak már emlékek, sok közös élménye volt ennek az egy évnek. És, ha tantermek újak is, arcok ismerősek. Hisz Diósgyőrből jöttek mindannyian.”

Fotó: Picasa

Ahogy bővült és színesedett a város oktatási palettája, úgy vált egyre nagyobb ünneppé a ballagás is Dunaújvárosban. A végzősöket hosszú éveken keresztül egy központi rendezvény keretében is búcsúztatták.

1970 májusának elején kétszázhúsz diák köszönt el az alma matertől. A Münnich Ferenc Gimnázium és a II. számú Gimnázium és Szakközépiskola utolsó éves tanulói – összesen hét negyedikes osztály – ballagott el. A szakközépiskola diákjai az évben ballaghattak először iskolájuk színeiben. A végzősök végigvonultak a város főútvonalain, és a Lenin téren, a pártház előtt került sor a búcsúztatásukra. A ballagókat jövőbeli terveiről is megszólaltatták. Egy Olga nevű fiatal hölgy konkrét terveket is sorolt a tudósítónak: „Olga a Szovjetunióba készül. Sőt már előre úgy döntött, hogy ott megy férjhez, és szudáni fiú lesz a férje...”

Fotó: Picasa

A ballagók nem mindig csak a szépre emlékeztek az aktuális ballagás alkalmából. A Dunaújvárosi Hírlap 1976. május 11-ei számában számos, az intézményükkel szemben kritikát is megfogalmazó diákot is megszólaltatott: „Unott képpel oktatnak. Nem hajlandóak tudomásul venni, hogy mi nem csak a tanárt, hanem az embert is számon kérjük tőlük. Úgy érzem, nekünk nem voltak igazi tanárélményeink… Túl sok volt a formalitás, az elméletieskedés, alig-alig ismertünk meg valamit is az életből, a gyakorlatból. Talán megvoltak az iskolánk eszközei, módszerei arra, hogy életismeretünk jobb, gazdagabb lehessen, de… Azt hiszem, a betakarítási munkák során szereztünk néhány klassz közösségi élményt.”

Negyven évvel ezelőtt 1983 májusában kánikulában ballagtak a végzősök, akik követve a hagyományokat előbb az iskolájukban, majd a város főterén búcsúztak, összesen 367-en. Mint a Hírlap tudósításából kiderült, azon a hétvégén „évszázados” melegrekord tombolt hazánkban. Vélhetően az érettségire készülő végzősök is strandra vonultak, hiszen a város fürdőhelyein több mint ötezren lubickoltak, sütkéreztek.

2020, majd 2021 tavaszán azonban nem megszokott koreográfia szerint búcsúztak a végzősök. A koronavírus-járvány miatt a legtöbb városi középfokú oktatási intézményben online ballagást rendeztek. A Sztálin Vasmű Építője című lap május 14-ei számában köszöntötte az első „eresztést”, amelynek fiataljai még Diósgyőrben kezdték meg tanulmányaikat.

„Sajnos kevesen tudtak arról, hogy a Kohászati Technikum negyedéves tanulói – azaz bocsánat, most már: végzett növendékei – szerdán délelőtt ballagtak. Pedig nagyobb jelentőségű esemény ez, mint sok más, aminek ünnepséget csapunk. Az első ballagás, az első eresztés a sztálinvárosi középiskolából. Ötvenöt fiatal kohásztechnikus… Régi iskolákban, ha ilyenkor utoljára kukkantottak be a tantermekbe, megannyi régi szép kelt életre. Rendszerint mindegyikbe jártak egy-egy osztályt. De azért itt is támadtak már emlékek, sok közös élménye volt ennek az egy évnek. És, ha tantermek újak is, arcok ismerősek. Hisz Diósgyőrből jöttek mindannyian.”

Ahogy bővült és színesedett a város oktatási palettája, úgy vált egyre nagyobb ünneppé a ballagás is Dunaújvárosban. A végzősöket hosszú éveken keresztül egy központi rendezvény keretében is búcsúztatták.

1970 májusának elején kétszázhúsz diák köszönt el az alma matertől. A Münnich Ferenc Gimnázium és a II. számú Gimnázium és Szakközépiskola utolsó éves tanulói – összesen hét negyedikes osztály – ballagott el. A szakközépiskola diákjai az évben ballaghattak először iskolájuk színeiben. A végzősök végigvonultak a város főútvonalain, és a Lenin téren, a pártház előtt került sor a búcsúztatásukra. A ballagókat jövőbeli terveiről is megszólaltatták. Egy Olga nevű fiatal hölgy konkrét terveket is sorolt a tudósítónak: „Olga a Szovjetunióba készül. Sőt már előre úgy döntött, hogy ott megy férjhez, és szudáni fiú lesz a férje...”

A ballagók nem mindig csak a szépre emlékeztek az aktuális ballagás alkalmából. A Dunaújvárosi Hírlap 1976. május 11-ei számában számos, az intézményükkel szemben kritikát is megfogalmazó diákot is megszólaltatott: „Unott képpel oktatnak. Nem hajlandóak tudomásul venni, hogy mi nem csak a tanárt, hanem az embert is számon kérjük tőlük. Úgy érzem, nekünk nem voltak igazi tanárélményeink… Túl sok volt a formalitás, az elméletieskedés, alig-alig ismertünk meg valamit is az életből, a gyakorlatból. Talán megvoltak az iskolánk eszközei, módszerei arra, hogy életismeretünk jobb, gazdagabb lehessen, de… Azt hiszem, a betakarítási munkák során szereztünk néhány klassz közösségi élményt.”

Negyven évvel ezelőtt 1983 májusában kánikulában ballagtak a végzősök, akik követve a hagyományokat előbb az iskolájukban, majd a város főterén búcsúztak, összesen 367-en. Mint a Hírlap tudósításából kiderült, azon a hétvégén „évszázados” melegrekord tombolt hazánkban. Vélhetően az érettségire készülő végzősök is strandra vonultak, hiszen a város fürdőhelyein több mint ötezren lubickoltak, sütkéreztek.

2020, majd 2021 tavaszán azonban nem megszokott koreográfia szerint búcsúztak a végzősök. A koronavírus-járvány miatt a legtöbb városi középfokú oktatási intézményben online ballagást rendeztek.