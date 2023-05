Cseh Ferenc arról szólt, vállalati szemléletükben fontosnak tartják, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az ilyen nagy szakmai tanulmányi sikert elérő fiatalokra és felkészítőikre, jutalmazzák azt az odaadást, szorgalmat, illetve mindazt a befektetett munkát, amivel ilyen kiváló eredményt értek el. Azt is elmondta, hogy minél több ilyen elhivatott, szakképzett fiatalt szeretnének foglalkoztatni a vasműben. Hangsúlyozta, hogy a munkavállalói állomány jórészét már idősebb, tapasztalt dolgozók alkotják, de hiányoznak a rendszerből a fiatalok. Szükség van rájuk, akik részesei lehetnek a tervezett műszaki-technológiai átállásnak, akik végig viszik a jövőben ezt a nagy változást. Ezt erősítette meg Püski Imre is, aki hozzátette, bíznak a vállalat pozitív jövőképében, pár hónapon belül pedig ki is derülhet, hogy milyen irányban alakulnak tovább az acélipari folyamatok, amely befolyással lesz a vasműre is.

A diákokat és felkészítőiket anyagi támogatásban részesítette a gyár vezetése, jutalmazva a kiváló eredményt.

Viszokai László, Árlen oktatója a találkozón elmondta, köszönettel fogadták a meghívást, megtisztelő számukra, hogy ilyen magas szinten is elismerik eredményüket. Hangsúlyozta, ez mindenképpen nagy motivációt jelent a diákok számára a jövőt illetően, főként az, hogy érezhetik, számítanak rájuk. Kálmán József, Zoltán oktatója elmondta, egy ilyen sikerhez olyan tanuló kell, akiben megvan a kellő szakmai alázat, ráadásul az sem kis eredmény, hogy például a szerkezetlakatosok mezőnyében a negyedik, ötödik és hatodik helyezést is a Dunaferr iskola tanítványai szerezték meg.