Nagykarácsony Lovasnapra várják az érdeklődőket a szervezők a nagykarácsonyi sportpályára 2023. május 20-án, szombaton, 10 órától. A jó hangulatról színes programkínálat gondoskodik, amelyben szerepelnek fogathajtó, díjlovas és csikós bemutatók, tombolasorsolás, kiállítások, vásári forgatag, büfé, lovagoltatás és hintózás, a legkisebbeknek pedig ugrálóvárral, lufihajtogatással és arcfestéssel készülnek a szervezők.

A Ma No Ka névre keresztelt esemény hivatalos megnyitója után, 13 órát követően bemutatkozik majd Szopori Zsolt és fogata, Halasi Judit díjlovas a Halasi Lovassport képviseletében. Díjugrató- és militarybemutatóval érkezik Sári Ádám a B5 Lovassport Egyesülettől, négyesfogat-bemutatót tart majd Szántó József és fogata, valamint a nagy sikerű csíkos csapatot is láthatja ismét a lovakat szerető közönség Hollósy Botond, Szopori Zsolt, Forster József közreműködésével. Délután a pusztaötös-bemutatóval kedveskednek majd. Aki csatlakozik az eseményhez kapcsolódó nyereményjátékhoz, családi belépőt és a helyszínen beváltható Ma No Ka zsetonokat nyerhet.