Tavaly áprilisban rázta meg a hír az országot, amikor Csáky Soma, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákja látta, hogy barátja felmászott egy vagon tetejére, hogy szelfit készítsen, és 25 ezer volt erősségű áram futott át rajta, amitől lángba borult a teste. Soma barátja segítségére sietett, megpróbálta eloltani, de ő is hasonlóan járt, és életveszélyesen megsérült. Mindketten leestek a vagon két oldalára. Társa a baleset után tíz nappal életét vesztette. Somának bár komoly koponyaűri vérzése lett, és ödéma alakult ki az agyában, eltört a lába és csúnyán megégett, mégis azt kell mondanunk, hogy szerencséje volt, ugyanis ő a vagon azon oldalára esett, ahol a többiek voltak, így neki hamar tudtak segíteni. Azonnal megoperálták, majd később körülbelül tíz műtéten esett át az alatt a 105 nap alatt, amit a Bethesda Gyermekkórházban töltött. A következő minimum egy évben, teljes testfelületet, fejet takaró, kompressziós ruhát fog hordani, későbbiekben még szükség lesz korrekciós műtétekre, vélhetően hajbeültetésre, fül pótlásra, hegkezelésre, arcplasztikai műtétekre, és még nem is tudják, ezeken kívül mire. Folyamatosan gyógytornára jár, hegkezelést kap, mára már hátrahagyta a járókeretet, bottal tud közlekedni a rendkívüli akaraterejű ifjú kajakos.

Édesapja az altatásban lévő gyermeke betegágya mellett ülve írni kezdett. Ez a könyv díjmentesen elérhető, de támogatásokat elfogadnak a gyógykezelésre. Szerencsére sokan érezték úgy, hogy segíteniük kell az élete elején járó hősies fiatalnak, többek között gyűjtöttek a kajakos társak is. A segítők sorát bővíti Ébner Róbert, a dunaújvárosi Voodoo Tattoo Tetováló Szalon tulajdonosa is. Három hónapja készült el egy Ganxsta Zolee-t ábrázoló színes ceruzarajzzal, amit dedikáltatott is a frontemberrel. Ezt bocsátotta árverésre, a befolyó összeggel a családot támogatja, ahogy azt korábban már megtette. Ébner Róbertet a motivációjáról kérdeztük.

– Pesti baráti körben ismertem meg Csáky Lacit, a fiú apukáját. Soma akkor még nagyon picike volt. Hamar megtaláltuk a közös hangot, és éveken keresztül járt hozzám tetováltatni, és sokat beszélgettünk a családjáról is. Somát is elhozta magával tizenkét éves korában. Lényegében havonta, kéthavonta jött Laci, de egyszer csak eltűnt, nem tudtam, mi van. A felesége hívott fel telefonon, és mondta el, mi történt a fiukkal. Kérte, hogy ne is keressem egy darabig őket, mert fel kell dolgozniuk, ki kell heverniük a történteket. Akkor még kómában volt Soma, azt sem tudták, túléli-e egyáltalán ezt a balesetet. Szerencsére túlélte. Amikor felkeltették a kómából, akkor azt hiszem, az interneten tudtam meg, hogy lehet gyűjteni. Először csináltunk kistetoválás napot, kedvezményt adtunk a vendégeknek, és egy gyűjtődobozban gyűjtöttünk Somának. Amikor úgy láttam, hogy már összegyűlt egy értékelhető összeg, akkor megkerestem Lacit, hogy nem haragszik-e, hogy ezt a módszert választottuk. Pusztán barátságból tettem, nem reklámot szerettem volna az üzletnek, ennyi év után azt gondolom, már erre nem is lenne szükség.

– Hogyan fogadta?

Már-már kínosan hosszan tenyerébe temeti az arcát, és nem tud megszólalni, majd remegő hangon folytatja:

– Bocsánat, de nekem is van két gyerekem! A kisebb két és fél éves, a nagy pedig hét és fél. Meg a családban nálunk is volt egy tragédia, elveszítettem a testvéremet. Szóval, Laci nagyon hálás volt, személyesen jöttek el átvenni, amit sikerült összegyűjteni, és hozta magával Somát is. Féltem a találkozástól, hogyan fog lezajlani, de szerencsére Soma nagyon pozitív, és előre néz. Rengeteg energiát beletesz a gyógyulásba, és már hisz benne. Akkor nekem már megvolt ez a rajzom, de nem terveztem vele semmit, csak magamnak rajzoltam. Baráti közvetítőkön keresztül megkerestem Ganxta Zolit, hogy szerintem nagyban emelné a kép értékét, ha ő is a kezdeményezés mellé állna. Ő egyből belement, dedikálta a képet, és még egy ajánló videót is készített, amit megosztott, hogy minél több emberhez jusson el a kezdeményezés híre.

– Milyenek Soma esélyei?

– Csak rövid üzeneteket váltottunk Lacival, úgy tudom, szépen gyógyul, de komoly műtétek várnak rá, mert eltört a lába, amikor leesett a vagonról, és kiégett az izom, idegeket, izomrostokat kell beültetni. A fél feje megégett, elveszítette a fülét, úgyhogy fülplasztikát szeretnének. Ahogy tudom, hatvan százaléka megégett a testének, utolsó információm szerint Németországban kezelnék, de egyelőre fogalmuk sincs, mennyibe fog kerülni. Most egy speciális krémmel kell kenni, ez napi harmincezer forintba kerül nekik.

– Meddig lehet licitálni?

– Április 30-ig megy a licit. A Facebook-oldalon, a kép alatt lehet az ajánlatokat megtenni. Most kilencvenezer forintnál tart, én már ezzel is elégedett vagyok, és Soma is szerintem, mert mindennek örül, de minél több, annál jobb, annál többet tudtunk segíteni neki.

– Miért Ganxta?

– Szeretem a zenéjét, amikor elkezdtem a tetoválást, akkor nagyon ment nálam ez a Szex Action vonal, sokat hallgattuk a barátaimmal. Meg nekem szimpatikus Zoli, őszinte, egyenes embernek tartom, nem játssza meg magát. Molnár Peti barátom sokat dolgozott vele, ő is azt mondja, hogy a magánéletben is ugyanazt a karaktert hozza, mint a kamerák előtt.

– Mennyi munka van a képben?

– Körülbelül ötven órányi munka van benne. Amikor a család elaludt, mindig akkor rajzoltam egy kicsit.

– Készültek más hasonló képei is?

– Csináltam már párat, de színes ceruzával ez az első. Festettem, meg digitális táblával szoktam rajzolni. Vannak terveim, amiket még szeretnék megrajzolni, egyelőre magamnak, aztán majd meglátjuk.