A 90. születésnapját ünneplő Sillinger Ferenc szintén Dunapentelén született. „Kalandos gyermekkorom volt. A barátokkal együtt csibészkedtünk a Duna-parton, a Szalki-szigeten. Sajnos az elemi iskolát nem kezdtem jól, mivel egy hógolyózás alkalmával eltaláltam az egyik pedagógust, így az első osztályt meg kellett ismételnem. Az iskola után szüleim unszolására szabósegédnek álltam, de engem már akkor is csak a vas érdekelt. A városépítés kezdeti szakaszában a 26. sz. Állami Építőipari Vállalatnál helyezkedtem el, majd a Vasműben is dolgoztam. Több szakmát kitanultam, mesterleveleket szereztem, később kis javító műhelyem is volt Pentelén – mesélt életéről Sillinger Ferenc, aki belevágott a méhészkedésbe is, volt, mikor 120 méhcsaládot gondozott. A 90 éves ünnepeltet sokat látogatják családtagjai, hat unokája és tíz dédunokája is.