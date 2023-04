Most, 77 évesen életfogytiglani bün­tetését tölti egy brit börtönben

A srebrenicai mészárlás a boszniai háború egyik legvéresebb eseménye volt, amikor is a szerb katonaság Srebrenica környékén 1995 nyarán mintegy 8700 bosnyákot – főleg férfiakat és fiúkat – végzett ki.

A volt boszniai szerb elnököt a vádiratban szereplő népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények közül 11 vádpontból 10-ben bűnösnek találta a hágai Nemzetközi Törvényszék. Karadžić felelős volt még a Szarajevó ostromakor elkövetett háborús bűncselekményekért is, ugyanis a boszniai Szerb Köztársaság elnökeként, valamint a hadsereg legfőbb parancsnokaként módjában lett volna megakadályozni a boszniai muszlim emberek meggyilkolását. Az ítéletben azt is kiemelték, hogy a szerb hadsereg Radovan Karadžić jóváhagyása nélkül nem ágyúzhatta volna a boszniai fővárost, Szarajevót sem.

Az ítélethirdetés ideje alatt a bíróság épülete előtt közel százan tüntettek azért, hogy felelősségre vonják Karadžićot a népirtásért.

Az összetákolt állam széthullása

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, majd később Jugoszlávia, egy összetákolt államként jött létre az első világháború után, egy közepesen fejlett északi és egy olyan déli résszel, ahol a lakosság hetven százaléka írástudatlan volt.

A II. világháború kezdetén az ország széthullott, majd a világégést követően Tito és kommunistái kerültek hatalomra, akik vasszigorral irányították a délszláv államot. Tito halála után a kommunizmus gyengülni kezdett, a központi hatalom erejét az is csökkentette, hogy nem neveztek ki tartósan egy államfőt, hanem egy meghatározott rotáció szerint cserélődött évenként a testület élén álló elnök. Jugoszlávia hat köztársaságból és két autonóm tartományból állt, ezek Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, valamint Macedónia voltak.

Szerbián belül létezett a Vajdasági és a Koszovói Autonóm tartomány, amelyek még a Tito idejében elfogadott 1974-es alkotmány értelmében szinte azonos jogkörökkel rendelkeztek, mint a többi köztársaság, így egyenrangúvá váltak magával Szerbiával is. Ez már akkor kiváltotta a szerb kommunista bőrbe bújt nacionalisták haragját, de az erős központi hatalom ellen nem mertek fellépni.

Amikor a nyolcvanas évek végén Szerbiában a nacio­nalista politikus, Slobodan Milošević került hatalomra, komoly feszültség keletkezett az országban. Milošević egyik első tevékenysége az volt, hogy megszüntette a Vajdaság, illetve Koszovó autonómiáját, és egyszerűen beolvasztotta a két tartományt Szerbiába, ami hatalmas felháborodást okozott a többi köztársaságban.

Látva a szerb törekvéseket 1991. június 25-én Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, és ezzel elkezdődött a délszláv polgárháború. A szerb szabadcsapatok a Jugoszláv Néphadsereg hathatós támogatásával megtámadták a két szakadár köztársaságot. Szlovéniában a harcok elég hamar befejeződtek (az országban nagyon kevés szerb élt), ellentétben Horvátországgal, ahol a harcok csak 1995-ben csitultak el a nemzetközi közösség hathatós fellépésének köszönhetően.

1992 januárjában a boszniai szerbek kikiáltották a Boszniai Szerb Köztársaságot, amely Jugoszlávia részének nyilvánította magát, mindez kiváltotta az ott élő bosnyákok és horvátok haragját, és ezzel kezdetét vette a boszniai polgárháború.

Karadžić: hóhér vagy nemzeti hős?

Karadžić 1945. június 19-én született a ma Montenegróhoz tartozó Petnica városában. Apja a II. világháború alatt csetnik (szerb nacionalista harcos, a četa – század szóból ered) volt, ezért börtönbe is zárták. A fiatal Karadžić 15 éves korában költözött Szarajevóba, ahol a gimnázium elvégzése után az orvosi egyetemen tanult pszichiáternek. Érdekes, hogy ő maga is depresszióban szenvedett, ennek ellenére szakdolgozatát a neurotikus zavarokról írta. E témában további kutatásokat is folytatott, először a dániai Næstved Egyetemi Kórházban, majd 1974–75-ben a Columbia Egyetemen (magán­egyetem az Egyesült Államokban).

Visszatérve Jugoszláviába, a szarajevói Koševo Kórházban dolgozott. 1985-ben három év börtönre ítélték sikkasztás, csalás és hivatali visszaélés vádjával, mivel rendszeresen állított ki hamis igazolásokat különböző bűnözők számára, akik így elmebajra hivatkozva elkerülhették a börtönbüntetést.

1989-ben alapította meg a Szerb Demokrata Pártot azzal a céllal, hogy összefogja a függetlenséget választó Horvátország, valamint az elszakadás szélén álló Bosznia-Hercegovina szerb közösségeit. Pártja jelmondata az volt, hogy „Csak az egység mentheti meg a szerbeket!”.

Miután kitört a délszláv háború, 1992 januárjában kikiáltották a Bosznia-Hercegovinai Szerb Köztársaságot, Karadžićot pedig megválasztották az új szerb állam vezetőjévé, aki ekkor döntött a boszniai szerb hadsereg felállításáról. A boszniai helyzet a II. világháború utáni legvéresebb európai konfliktushoz vezetett, Karadžić internáló táborokba hurcolta el a szerb területeken élő muzulmán bosnyák és római katolikus horvát lakosságot, a vádak szerint személyesen több esetben is népirtást rendelt el.

A hágai bíróság szerint ő adott parancsot Ratko Mladić hadseregparancsnoknak 1995-ben 8700 bosnyák férfi kivégzésére Srebrenicában.

Radovan Karadžić a boszniai háborút lezáró 1995-ös daytoni béketárgyalás után eltűnt, a Nemzetközi Bíróság pedig elfogatóparancsot adott ki ellene. Az Amerikai Egyesült Államok ötmillió dollárt ajánlott fel a kézre kerítőjének.

Végül 13 évvel később fogták el egy új-belgrádi klinikán, ahol Dragan David Dabić néven tevékenykedett pszichiáterként és természetgyógyászként. Mindvégig Szerbiában tartózkodott, hamis papírokat használt, külsejét teljesen megváltoztatta, így még a legszűkebb környezete sem tudta, hogy valójában ki is ő.

Tömegsír exhumálása Potočari külterületén 2007 júliusában

Letartóztatása és a nyolc évig tartó per

2008. július 21-én, 13 év bujkálás után a volt bosnyák szerb elnököt Szerbiában letartóztatták, és átadták a hágai Nemzetközi Törvényszéknek, amely népirtás vádjával megkezdte a Karadžić elleni pert.

Karadžić letartóztatása heves tüntetéseket váltott ki Belg­rádban, ugyanis a radikálisabb szerbek szemében Karadžić nemzeti hős volt. A korábbi szerb elnök a tárgyalások alatt végig elfogultsággal vádolta a Nemzetközi Bíróságot. Tagadta, hogy köze lett volna a srebrenicai mészárláshoz, szerinte koholt vádakat fogalmaztak meg ellene, ezért szerinte az egész per egy kirakatjáték.

Első meghallgatásán csupán egyetlen kérdést kapott, miszerint bűnösnek érzi-e magát a felsorolt vádpontokban, azonban Karadžić nem volt hajlandó válaszolni a bíró kérdésére.

A volt politikus védőügyvédekre sem tartott igényt, önmagát kívánta védeni a tárgyalás során. Második kihallgatása során sem volt hajlandó válaszolni a hágai Nemzetközi Törvényszék bírójának kérdésére. A vádemelést nem sérelmezte, elfogatását azonban igen, amelyet törvénytelen lépésnek tartott, mindvégig ezt szajkózta.

Még azt is sikerült neki elérnie, hogy lecserélték a hágai Nemzetközi Törvényszék bíróját, ezzel azonban csak az időhúzást érte el, a tárgyalás végkifejletét illetően ennek nem volt jelentősége. Tanúk tucatjai vallottak ellene, így a meghallgatások során egyre világosabbá vált Karadžić bűnössége. Hiába jelentette ki, hogy: „Nem vagyok bűnöző, az ártatlanokat mentettem meg”, a bíróság bűnösnek találta a srebrenicai népirtásban, háborús bűnökben és emberiesség elleni bűncselekményekben, a 11 vádpontból 10-ben, és ezért 40 év börtönbüntetésre ítélték el. Karadžić fellebbezést nyújtott be elítélése ellen, amit 2019-ben elutasítottak, sőt büntetését életfogytiglani szabadságvesztésre emelték fel.

A Nemzetközi Törvényszék

A hágai Nemzetközi Törvényszéket a volt Jugoszlávia területén 1991-től kezdve elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan megsértő cselekményekért felelős személyek megbüntetésére hozták létre. Az ENSZ égisze alatt tevékenykedő testület Klaus Kinkel akkori német külügyminiszter és szabaddemokrata politikus javaslatára jött létre. Mindezt a Biztonsági Tanács 1993. május 25-én meghozott 827. határozata erősítette meg.

A törvényszéknek négy, a volt Jugoszlávia területén 1991-től kezdve elkövetett bűncselekményi kör felett van jogköre. Ezek az 1949. évi genfi egyezmények súlyos megsértése, a háború jogának és szokásainak megsértése, népirtás és emberiesség elleni bűntettek. A törvényszék kizárólag személyeket vonhatott felelősségre, intézményeket és kormányokat viszont nem. A legsúlyosabb kiszabható büntetés az életfogytiglani szabadságvesztés volt, a szabadságvesztés-büntetések végrehajtására több állam is egyezményt kötött az ENSZ-szel.

A törvényszék 2017-ben végleg befejezte a tevékenységét, 24 éves működése során 161 ember ellen emelt vádat, akik közül 84-et el is ítélt.

