Nehezen indul a hét mindig. Különösen, ha előtte négy napig kizökkentünk a megszokott ritmusból. Pár napig nem kellett korán kelni, a tennivalókat is félre lehetett tenni egy kicsit. No, nem mindenkinek, a szorgos asszonykezek most is munkálkodtak, hogy mindenki jól érezze magát a családban. Aztán ők maguk a nap végén bizsergő fáradtsággal, de azzal a tudattal dőltek az ágyba, hogy ismét bearanyozták az ünnepet a többieknek. Most pár nap a bőségről szólt, ilyenkor kicsit megengedőbbek vagyunk magunkkal ételben, italban egyaránt. Annál nehezebb viszont az első munkanapon az ébresztő hangját elviselni. De aggodalomra semmi ok, már csak három reggel, és itt a hétvége!