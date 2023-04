Gyerekkorom kedves emlékei között tartom számon azokat a budapesti kirándulásokat, amelyek keretében egy-egy iskolai szünetben a szüleimmel Budapestre utaztunk. Általában az Engels téren parkoltuk le a Zsigánkat, és onnan tömegközlekedési eszközzel mentünk el megnézni az aktuális nevezetességet. A hetvenes évek Magyarországán a fővárosi utazás nem maradhatott el bevásárlás nélkül sem, mert akkoriban a pesti boltokban sokkal jobb volt a választék, mint a vidéken lévőkben. Ezerkilencszázhetvenhat különösen fontos esztendőként vonult be a magyarországi kiskereskedelem történetébe, mert annak az esztendőben április második napján megnyílt a Budai Skála. A modern, 25.500 négyzetméteres bevásárlóközpont nyugati mintára készült. A magyar népnyelv által Budai Skála néven ismert áruházat a Szövosz építette, és igazgatója Demján Sándor lett, aki azzal a feltétellel vállalta el az üzlet vezetését, hogy minden téren szabadkezet kap. Budapestről Dunaújvárosba indulva minden alkalommal betértünk a hatalmas üzletközpontba, melyben az élelmiszer osztály választékát látva olyan érzésünk volt, mintha valahol Ausztriában vagy Nyugat-Németországban lennénk. Egészen elképesztő árubőség, mozgójárda és mozgólépcsők, hatalmas nyílt terek, éttermek, különböző szolgáltatások, bevásárló kocsik és egy hatalmas parkoló jellemezte a Budai Skálát. Az áruházhoz remek marketinget épített fel Demján Sándor csapata, melynek legismertebb figurája a sokak által gyorsan megszeretett Skála Kópé, valamint a háziasszony Komjáthy Ágnes voltak. Évekkel később Komjáthy Ágnes helyett a dunaújvárosi Kruppa Judit lett az áruház arca.

A Budai Skála sikerén felbuzdulva a Skála Budapest Nagyáruház fuzionált a Szöváru Nagykereskedelmi Vállalattal létrehozva ezáltal a Skála-Coop Közös Vállalatot.

A Budai Skálához egy kellemes gyerekkori emlékem is kötődik. Hetvenhat őszén apukám ott vásárolta meg Terra kistraktorát, melyet darabokra szedve a Zsigulink csomagtartójában és hátsó ülésén hoztunk haza kettesben Dunaújvárosba, majd néhány héttel később vittünk le Alsóörsre. Az öreg, kétütemű motoros kertigép még most is üzemképes.