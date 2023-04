Most kell önmérsékletet gyakorolni. Beindult a palántaszezon, és az egyszeri, szerény tapasztalati háttérrel rendelkező, önjelölt kiskertész mindenből (is) vásárolna. Sőt, a beszerzést már április havának elején meg is kezdte. Az eredmény: a gyerekszobát már uralják a még erősödő, arany­áron vételezett bébicsilik, közben az étkezőben is helyet kell szorítani az új érkezőknek. A profik már rég végeztek a talaj-előkészítési munkálatokkal, ám a rest gazdák számára kapkodással telnek majd a következő hetek. Családi vitát is generálhat a hétről hétre megugró palántabüdzsé. A házastárs például a virágosításban látja a kitörési lehetőséget. Dolgos hetek jönnek.