Kigyulladt és leégett hétfőn a párizsi Notre-Dame székesegyház. A világhírű épület csúcsa ledőlt, a teteje pedig beomlott, és az egyik harangtornyát is elérték a lángok. A tűzoltók attól tartottak, hogy leszakadnak a harangok is és ettől a torony is összedőlhet. Éjfél előtt nem sokkal azt jelentették be, hogy ezt sikerült elkerülni. A tüzet ugyanakkor továbbra sem oltották el - íra pontosan 4 éve az origo.

A szívszorító látványról videó is készült: