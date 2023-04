A korábbi évek hagyományait követve a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) idén is csatlakozott a Lányok Napja - "Az lehetsz, ami csak lenni szeretnél" mottóval meghirdetett országos programsorozathoz, amelynek küldetése, hogy a pályaválasztás, illetve a továbbtanulás előtt álló fiatal lányok számára vonzóvá tegye a műszaki, tudományos, informatikai és technológiai pályákat.

A DUE M-épületében a különleges pályaorientációs nap résztvevőit dr. Kovács-Bokor Éva egyetemi adjunktus, a Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék tanszékvezetője köszöntötte, aki kiemelte, hogy az egyre gyorsuló tudományos-technológiai fejlődés újabb és újabb megoldandó feladatokat kínál a mérnököknek, kutatóknak, a tudományos élet szereplőinek. E pályákon pedig minden lehetőség adott arra, hogy a tehetséges lányok, hölgyek is érvényesülhessenek.

A folytatásban három, korábban az újvárosi campuson végzett és jelenleg ott is dolgozó fiatal hölgy - Halászné Németh Nóra, Raufné Isztli Zita és Banyári Rebeka beszélgetett arról, milyen kihívásokkal, lehetőséggel találkoztak egyetemi tanulmányaik alatt, majd később már a munka világában. A kerekasztal-beszélgetés részvevői elmondták, hogy bár részben "fiús" szakot választottak anno, a hallgatói évek során semmilyen hátrányt nem tapasztaltak: a tanáraink és a csoporttáraink is segítőkészek voltak, az országos versenyekre is jó hangulatban, eredményesen készülhettünk. Raufné Isztli Zita a műszaki menedzser szak elvégzése után először az autóiparban helyezkedett el: - Kevés női kollégám volt, ám összességben egy pozitív közeg fogadott és a teljesítményemre koncentráltak. Volt olyan főnököm, aki hangot is adott annak, kifejezetten örül, hogy végre egy nő is van a csapatban.

A pályaválasztással kapcsolatban Banyári Rebeka arra hívta fel a hallgatóság figyelmét: - Olyan pályát, szakmát, hivatást válasszatok, amely valóban vonzó számotokra. Meglehet, a műszaki, gazdasági, informatikai terület elsőre nehezebbnek tűnik, ám, ha az adott pálya valóban érdekel titeket, akkor a menetrendszerűen érkező nehézségeken is könnyebben túljuttok majd.

A Lányok napja harmadik fejezetében a diákok részletesen megismerkedhettek a felsőoktatási felvételi-eljárásban történt változásokkal, a pontszámítással, valamint a DUE képzési kínálatával is. A programot számos kutatást is bemutató labortúra zárta.