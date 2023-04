A rohanó világban bizony az együtt töltött időt is érdemes tudatosan megtervezni, így megelőzhetjük, hogy a húsvéti emlékeink csupán az eszeveszett takarításból és főzésből álljanak. Próbáljunk meg időben elkezdeni készülődni, így akár olyan kreatív közös játékokra, például egy izgalmas tojáskeresésre is időnk lehet, ami később családi hagyománnyá válhat.

A készülődésbe is érdemes az egész családot bevonni. Sütés-főzés közben a gyerekek izgalmas, játékos formában számos dolgot elsajátíthatnak: a kalácson gyakorolhatják a fonást, a kiszúróformákkal izgalmas süteményvilágot építhetnek. A közös sütögetés és főzőcskézés pedig remek lehetőséget nyújt arra is, hogy a gyerekek megismerjék a zöldségek-gyümölcsök változatos felhasználási módját, így például felfedezhetik azt is, hogyan és miért került a tortába reszelt répa.

Le az élelmiszerpazarlással!

A nagyobb ünnepek közeledtével sokszor hajlamosak vagyunk túlvásárolni magunkat, és akár több családnak is elegendő ételt készíteni, aminek egy része végül a szemetesben landol. Hogy az élelmiszerpazarlást — és az abból eredő bűntudatot, illetve felesleges költekezést — megelőzzük, érdemes már előre felmérni a vendégek számát, milyen fogások és sütemények voltak az elmúlt években a kedvencek, és mi az, amit csak a hagyomány miatt készítünk el minden esztendőben.

Ha tudatosan felvérteztük magunkat az élelmiszerpazarlás ellen, még akkor is előfordulhat, hogy néhány ételből többet készítünk, mint amennyi elfogyna. Ilyenkor érdemes kreatív szemmel nézni az alapanyagokra, és átgondolni, milyen izgalmas fogásokká alakíthatjuk át őket: a maradék tojásból például Rama növényi alapú vajalternatíva hozzáadásával finom szendvicskrémet készíthetünk, a kiszáradt répatortából pedig sütinyalókákat formázhatunk a gyerekek segítségével.

Vigyázzunk a túlevéssel!

Húsvétkor a legtöbben elfelejtjük az egészséges táplálkozás szabályait, azonban a finom falatok mellett sem árt odafigyelni arra, hogy miből mennyit eszünk, ezzel elkerülve a fájdalmas puffadást, és a még ünnepek után is tartó emésztési panaszokat. Próbáljunk meg húsvét alatt is a kiegyensúlyozott étkezésre törekedni: ha például szeretjük a majonézes salátákat, érdemes azokat zöldsalátával fogyasztani, a sonka-tojás kombináció mellé pedig készíthetünk margarin hozzáadásával finom zöldségkrémeket, így a kedvenc ételeink mellett a rostbevitelünket is növelhetjük.

Legyen szó közös kalácssütésről, vagy különleges zöldségkrémekről, a Rama különböző margarinjainak segítségével az egész családnak finom fogásokat készíthetünk. Most mutatunk pár izgalmas receptet, amivel készülhetünk húsvétra, és a vegetáriánus vendégek is örömmel fogadják majd.

Húsvéti fonott kalács

Hozzávalók:

• 500 g liszt

• 1 teáskanál só

• 80 g olvasztott Rama Vajas Íz sütőmargarin

• 60 g cukor

• 1 db tojássárgája

• 300 ml langyos tej

• 20 g friss élesztő

• 1 db tojás (kenéshez)

Elkészítés:

1. Előkészületként melegítsük elő a sütőt 170 ⁰C-ra és béleljünk ki egy tepsit szilikonos sütőpapírral. Keverjük össze az élesztőt 50 ml langyos tejjel és 3 evőkanál cukorral. Hagyjuk 10 percig állni, amíg felfut.

2. Egy tálba öntsük bele a tejet, rá a sót, a lisztet, cukrot, olvasztott Rama Vajas Íz sütőmargarint, tojássárgát és végül a felfuttatott élesztőt.

3. Gyúrjuk addig, amíg elválik a tészta a tál falától.

4. Enyhén lisztezett deszkán dagasszuk a tésztát 10-15 percig.

5. Dagasztás után hagyjuk a tésztát szobahőmérsékleten 30-40 percig körülbelül a duplájára kelni. Takarjuk le egy tállal vagy konyharuhával.

6. A megkelt tésztát osszuk 4-6 felé, attól függően, hogy milyen fonást szeretnénk. Formáljunk belőlük gombócokat. Pihentessük letakarva 15 percig.

7. A gombócokat sodorjuk ki hosszabb csíkokra, ezek lesznek a fonatok. Az egyik végüket csípjük össze, majd fonjuk meg a kalácsunkat 3-as, 4-es vagy 6-os fonással, tetszés szerint. Ezután helyezzük a szilikonos sütőpapírral bélelt tepsire. Kenjük le a felvert egész tojással. Pihentessük szobahőmérsékleten 30 percet.

8. A pihenő idő leteltével kenjük le újra tojással, majd süssük a 170 ⁰C-ra előmelegített sütőben kb. 35-40 percig.

Maradékmentő tojáskrém

Hozzávalók:

• 200 g Rama Classic kenőmargarin

• 2 db keményre főtt tojás

• 1 kis csokor petrezselyem

• 100 g ömlesztett sajtkrém

• Őrölt fehérbors

• 1 teáskanál mustár

Elkészítés:

1. A megpucolt főtt tojásokat durvára törjük egy villával vagy krumplinyomóval.

2. Hozzákeverjük a sajtkrémet és a finomra vágott petrezselymet.

3. Őrölt fehérborssal és mustárral ízesítjük.

4. Összekeverjük a szobahőmérsékletű Rama Classic kenőmargarinnal.

5. Fogyasztás előtt a szendvicskrémet 20-25 percig hűtőben dermesztjük.

Vöröslencsés szendvicskrém

Hozzávalók:

• 1/3 Rama növényi alapú vajalternatíva

• 70 gramm vöröslencse

• 20 gramm gyömbér

• 2 teáskanál paradicsompüré

• 5-6 evőkanál kókusztej

• 1,5 teáskanál só

• 2 teáskanál finomítatlan nádcukor

Elkészítés:

1. Felforralunk 7 dl vizet, ízesítjük 1 teáskanál sóval és nádcukorral, és 5-7 percig főzzük benne a lencsét.

2. Állni hagyjuk 1-2 percig, majd leszűrjük.

3. Az 1/3-át félretesszük, a maradékhoz hozzáadjuk a szeletelt gyömbért, a paradicsompürét, egy csipet sót, 1 teáskanál nádcukrot és a kókusztejet. Botmixerrel pürésítjük, majd hűlni hagyjuk 5-7 percig.

4. A Rama vajalternatíva 1/3-ával eldolgozzuk, majd hozzákeverjük a főtt lencsét. Tálalás előtt 25-30 percig hűtjük.