Hat évtized nem kis idő! Ennyi év alatt olyan sok minden történhet az emberrel, hogy talán már nem is emlékszik pontosan, milyenek voltak a diákévek. Bár azt mondják a szakemberek, az idős korban a hosszútávú memória helyeződik előtérbe. Hogy ez így van, azt egészen biztosan megerősítették a Ságvári Iskola egykori érettségiző diákjai, akik április 20-án a dunaújvárosi Campus étteremben tartották jubileumi osztálytalálkozójukat. Az eseményről Buzás Anna, Szél Lászlóné számolt be röviden lapunknak.

- Az 1963-ban érettségizett a IV.b osztály a miénk. Akkor még a 32-es iskolának hívták az intézményt, amelyben tanultunk és onnan is ballagtunk el. Most tartottuk a 60. érettségi találkozót. Az osztály létszáma 37 fő volt annak idején. Sajnos már 15-en nincsenek köztünk. Sajnos tizenegy egykori diáktársunk betegség miatt igazoltan távol volt a rendezvényről, így csak tizenegyen ünnepeltük meg ezt a jeles évfordulót. Annak idején még Sztálinvárosban kezdtük a gimnáziumot és Dunaújvárosban fejeztük be. Osztályfőnökünk Fülöp András volt. A sok emlék között felidéztük a boldog diákéveket, csínyeket. Dicsekedtünk az unokákkal, örömmel néztük meg egymás fotóit. Jól éreztük magunkat. Köszönet a találkozó szervezéséért és a kutatómunkáért osztálytársunknak Kovács Imréné Ibolyának. Általában ötévente találkoztunk, de legutolsó óta már tíz év is eltelt, mire most újra láthattuk egymást. Nagyon jó volt ismét együtt lenni, felidézni a fiatalságunkat!