Kisfiam még nincs hatéves, de rendkívül éles elmére vall, ahogy trükkös módon egy helyett három ajándékot sikerült be­zsebelnie húsvétra. Mint minden évben, idén is megírtuk a nyuszinak, hogy mit hozzon húsvétra. Azonban ez most kiegészült annyival, hogy a fiam azt is beleíratta a levélbe, hogy nekünk – apának és anyának – is ugyanolyan játékot hozzon, mint neki, mert tudja, hogy mi arra vágyunk a legjobban. Természetesen megkapta az áhított játékot a jeles napon, és – mit ad Isten – mi is. Mivel a férjemmel viszonylag ritkán játszunk pokémonokkal, így gondozásra, megőrzésre átruháztuk szemünk fényére a két kimondhatatlan nevű jószágot.