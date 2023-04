Érdemes lesz ellátogatni a rendezvény helyszínére a település sportpályájára, hiszen nagyszerű programokkal készültek a szervezők. Míg a délelőtt a sportok és az egészség téma köré csoportosul, kora délutántól koncertek szórakoztatják a közönséget.

A sportpályán kilenctől délután egyig egészségügyi szűréseket tartanak, amelyen az első száz jelentkezőnek biztosítanak lehetőséget. Sőt, a résztvevők között három szerencsés egészségvédő ajándékcsomagot sorsolnak ki.

Szintén a sportpályán reggel kilenckor futóverseny kezdődik. A sportolni vágyók a 6-os úti bejárótól a sportpályáig futhatnak. Az eredményhirdetésre fél tízkor kerül sor. Ugyancsak kilenc órakor kezdődik a kispályás focibajnokság, amelyre előzetesen Garda Istvánnál lehet jelentkezni a 06/20 661-3875-ös telefonszámon. Tízkor már Dóczi Zsuzsival láthatunk egy Gymstick bemutatót. Tizenegy órakor a Rácalmási Barina Táncegyüttes gyermek csoportja fellépése következik, majd a Dunaújvárosi Zoltán Erika Tánciskola is bemutatkozik. Az eseményen ezt követően fellép majd a DKSE tornaszakosztály és az Ultimate frizbi is megmutatja magát.

Délután egy órától érkezik a sztárfellépő: Gáspár Laci lép színpadra, majd két órától a rock and roll ritmusa veszi át a főszerepet a rácalmási majálison. Délután fél-négytől pedig a P.E.N.É.S.Z. zenekar szórakoztat. A szűréseken és színpadi produkciókon kívül játszóház és sorversen várja a kicsiket a Manóvár óvoda pedagógusaival és a szociális központ munkatársaival. Szintén a gyerekeknek kedveskednek a légvárakkal és a big sakkal is. A rendezvénybe az Old Timer Klub is bekapcsolódik bemutatójával. Csak úgy mint a Német nemzetiségi önkormányzat, akik német totóval készülnek, de Sirály horgászegyesület sem marad program nélkül, ők szárazföldi horgászversenyt rendeznek. Valljuk be, ez izgalmasan és érdekesen hangzik.