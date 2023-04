Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a rácalmási gyerekeke minél színvonalasabb játszótereken tölthessék az idejüket. Rendbe tetette például a Móricz utcai játszóteret is, elvégeztette most a fűnyírást, és a játékok tavaszi karbantartási munkálatait. Felszerelték a két hintát is a helyére. Másnapra eltűnt mind a két hinta, hűlt helyük van azóta is. Felháborító, ha valaki elviszi vagy megkárosítja a közterületre kitett eszközöket, értékeket, hatványozottan, ha azok a gyerekek javát szolgálják.