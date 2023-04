200 éve született a forradalmi lelkületű költőnk, Petőfi Sándor. Ebben az évben sokan és sokat foglalkoznak munkásságával, élettörténetével. A legismertebb és talán a legkedveltebb magyar költők közé tartozik. Műveit, életpályáját már az iskolában megtanultuk. De vajon tényleg minden úgy volt, ahogy azt tudjuk? Tényleg Kiskőrösön született és biztos, hogy harcban halt meg?

Farkas Lajos részletesen ismeri a költő életét és azokat a feltevéseket is, amelyek nem kaptak akkora publicitást. Valóban Kiskőrösön keresztelték meg, de lehet, hogy Szabadszálláson született? Március 15-e után miért Szabadszálláson jelentkezett országgyűlési képviselőnek, mikor Kiskőrös más körzethez tartozott? Mi az oka annak, hogy Szabadszálláson majdnem agyonverték? A múzeumigazgató az előadásában foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy vajon hol állhatott az a kis lak, melyet a Távolból című költeményben említ.

Szalkszentmártonban az öreg Petrovics egy vendégfogadót bérelt. Ezt az épületet Farkas Lajos csapata újíttatta fel, 18 olyan tárgyat őriznek ott, ami kapcsolódik Petőfihez. Itt 112 verset, két drámát és egy regényt írt. A halálával kapcsolatban is több rejtély él a köztudatban. Vajon mennyire van létalapja a barguzini leletnek?

Ezekkel és hasonlóan érdekes kérdésekkel foglalkozik majd az előadó. Higgyék el, érdemes lesz meghallgatni!