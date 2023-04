Egy, sok tanulságot hordozó problémáról egy megbízható emberrel beszélgettem: dr. Szabó Zoltán dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember, sportdietetikus, a PTE Egészségtudományi Karának adjunktusa válaszolt életmóddal életmódváltással kapcsolatos kérdéseinkre a Dunaföldváron tartott előadását követően a Berze-Nagy Ilona Könyvtárban.

Életmódváltás és diéta volt a középpontban, melyet a közönség érdeklődve hallgatott

Életmódváltás tudományos megalapozottsággal

Az előadó korunk egyik jellemző betegségéről, a túlsúlyról és annak következményeiről mesélt nekünk. A fogyókúrákat, a csodaszereket nem ajánlja, de az életmódváltás tudományos megalapozottsággal jó út lehet talán mindenkinek.

– Az ön kifogástalan, atletikus külseje a mai előadásának a garanciája?

– Nem hiszem, hogy nekem ebben a tekintetben nagy szerepem lenne. Azt gondolom, hogy ami ettől, a külsőtől fontosabb, az a hosszú távú egészségünk. Ez az a vonal, amit a saját életemben és a szakmai munkám során is igyekszem képviselni. Hogy ez mennyire áll metszésben a külsőségekkel, az egyénenként eltérő lehet. Azt gondolom, hogy amire most a legnagyobb szükségünk van, az az, hogy hosszú ideig egészségben éljünk.

– Mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy „doktor, segíts nekem, mert én nagyon jól akarok kinézni”?

– Az ok kis túlzással ugyan, de majdnem mindegy, és szívesen segítek. Én azért ezen túlmenően arra szoktam felhívni a figyelmet, hogy a divatos táplálkozási szokások sok esetben erre építenek. Az embert a megoldás irányából a probléma felé kanyarítják el. Mielőtt ez megtörténhet, azt szoktam javasolni, hogy tűzzünk ki egy reális célt. Tehát az lehet valakinek egy reálisnak tűnő célja, hogy mondjuk tíz nap alatt, tíz kilót fogyjon. Akkor én azt vázolom neki, hogy adott esetben ezt valóban el lehet érni, de vegyük figyelembe azt is, hogy milyen áron?! Ezért ebből a szempontból is megmutatom neki a lehetőségeket. Nem biztos, hogy ez a hiúsági indok megéri az egészségügyi kockázatokat. Azt gondolom, hogy ha valaki valamilyen betegséggel küzd, és megkérdezzük a céljáról, abban az esetben a hiúsági ok messze a háttérbe kerül. Az egészség helyreállítása viszont adott esetben akkor is nagy fontosságúvá válik, ha konkrét problémákat még nem is tapasztalunk.

– Hogyan válasszunk magunknak „csodatévő” iskolát? Kinek hihetünk? Egyáltalán létezik-e garancia, vagy inkább buzgón imádkozzunk a mágusok jóindulatáért?

– Erre „ex katedra” nem tudnék instant válasszal szolgálni. Amit jó és járható útnak látok, az mindig az egyéntől és az ő céljaitól függ. Amit még ennek kapcsán fontosnak tartok, az az, hogy ettől függetlenül valaki bármilyen életmód-változtatásba kezd, ahhoz vannak kapaszkodóink. A saját szakmámhoz is kapcsolódva nézzük meg, hogy kitől kapjuk a tanácsot! Vajon ő hajlandó-e azokat a felelőssége teljes tudatában is átadni? Sokszor tapasztalom, hogy ez sajnos nem mindig valósul meg.

Csak úgy zárójelben mondom, hogy nekem mint dietetikusnak minden egyes kijelentésemet kőkeményen számon lehet kérni. Az a kérdés, hogy ha egy botcsinálta táplálkozási tanácsadó egy egészségkárosító javaslatot tesz, akkor vajon hol tudunk reklamálni?! Ugyanis vannak ilyen esetek, és ilyenkor a reklamálás helye a „sóhivatal”! Bármilyen étrendről is beszélünk, az annyit ér, amennyit az ígéretekből el is lehet vele érni. És ha olyan ígéreteket kapunk, amik alapvetően a hiúságot rebesgetik, mindent megígérnek, de ami a legtöbb estben a legfontosabb, a problémák okozója, hogy az életmódunk átalakításával nem foglalkoznak, helyette kerülőutakat választanak, akkor majdnem bizonyos, hogy el fogunk tévedni, vagy egy csapdába fogunk lépni. Ezért mindenkinek azt tanácsolom, hogy felelősségteljesen, megfontoltan és reális célokat kitűzve haladjanak.

– Az utóbbiak szívesen garantálják, hogy egy kisebb összegért, akár egy karosszékben ülve is elbúcsúzhatok a fölös kilóimtól!

– Ez a kérdéskör pontosan lefedi a már boncolgatott nehéz kérdéseket. Amikor egy idő után felkiáltasz, hogy de hát én befizettem az összeget, megittam a mágikus folyadékot, egy percet sem izmoztam, de hol a változás? Mellettük vannak azok az emberek, akik nagyon sok energiát belefektetnek abba, hogy a saját maguk elképzelései szerint szépen lefogyjanak. Nem az a kérdés, hogy vajon le lehet-e fogyni tíz nap alatt huszon­nyolc kilót? Hanem az, hogy mi jön utána? Vajon mi történik hosszú távon az egészségünkkel? Megéri-e egy ilyen drasztikus megoldás? Elsőre főleg azoknak, akik már hosszú ideje küszködnek a fölös kilóikkal, nagyon csábító lehet. Ez a probléma sokakat érint, hiszen a hosszú idő óta Európa legelhízottabb nemzete vagyunk. A kerülőutak helyett ismerjük meg, hogy honnét indul a probléma! Ezekhez igazodva keressünk valódi megoldásokat.

– Sport nélkül?

– Semmi esetre sem. Ezt nagyon egyszerűen úgy szoktam mondani, hogy pozitív dolog, ha a fizikai aktivitásra gondolunk, és ami abból fakad, az gyakorlatilag pótolhatatlan. Nagyon fontos, hogy nem is a táplálkozásról beszéltem, hanem az életmódról. Amit ezzel kapcsolatosan mondhatok, divatosan szólva holisztikusan (egészében) kell szemlélni az ember életvezetését. Ez az, ami a problémát okozza. Erre nagyon egyszerűen tudom mondani, hogy nézzük meg a WHO adatait: az úgynevezett krónikus, nem fertőző betegségek, a szív- és érrendszeriek, a magas vérnyomás, cukor és más anyagcsere, valamint légúti megbetegedések felelősek most a halálesetek körülbelül nyolcvan százalékáért. Ez egy nagyon brutális szám. Mivel ebben a tekintetben a probléma maga az életmódunk, azon kell a helyes irányba változtatnunk.

Bizonyos táplálkozási szokások nyolcvanéves korban is pozitívan hatnak

– Lehetünk öregek az életmódváltáshoz?

– Ezzel kapcsolatban nagyon jó hírem van: ennek nekiállni soha nem késő! Egy friss kutatásból kitűnik, hogy bizonyos táplálkozási szokások nyolcvan­éves korban is jelentős pozitív változásokat okoznak az embereknek, ugyanis plusz három évet tudnak hozzáadni a várható életkorhoz. Azt gondolom, hogy ha lenne egy olyan pirula, ami ezt a három évet garantálná, azonnal rohannánk érte, hogy megvegyük magunknak. Nincs ilyen pirula, de a jó hírem az, hogy az életmód-változtatás van segítségünkre ebben. Ezért jobb, ha minél előbb élünk vele.