Az iskola 1987 óta áll kapcsolatban a Reinoldus-und-Schiller-Gimnáziummal, akiket évről évre, cserediákprogram keretében látogattak meg a dunaújvárosi tanulók. A pandémia miatt azonban 3 évig elmaradtak a találkák, így különösen nagy öröm volt a gimnazistáknak, hogy újra Dortmundba utazhattak.

Külföldi útjuk során a diákok több tanítási órán is részt vettek, mint a testnevelés, rajz vagy énekóra, de rendhagyó történelemóra alkalmával a város nevezetességeivel is megismerkedtek a gimnazisták, mégpedig egy nyugalmazott tanár idegenvezetésével. Emellett biciklitúrával egybekötött stadionlátogatást is szerveztek a tanulóknak, de a kölni dómot is megnézték és a sportmúzeumba is benéztek, ahol nem csak sporttörténeti relikviákat tekintettek meg, de sportolhattak is.

A program egy közös, családi nappal zárult, ezután következett a hazaút. A diákok remek élményekkel, szuper emlékekkel tértek vissza szülőhazájukba, és már most izgatottan várják a csereprogram következő turnusát. Legközelebb a Széchenyi tanulóinak kell vendégül látnia a dortmundi gimnazistákat, akik előre láthatóan szeptember végén érkeznek majd Dunaújvárosba.