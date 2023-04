Az ember mindig tanul valami újat, így voltam ezzel jómagam is, amikor ott álltam a tömegben, és vártam, hogy mi történik majd a Pro Cup Tasters Championship döntőjében, ami nem más, mint profi kávékóstolók versenye. A fináléba jutott négy versenyző elé egyforma csészéket helyeztek, hármasával, összesen nyolc csoportban. Amint elkezdték a kóstolást, indult a stopper és szem alig tudta követni, olyan gyorsan merült a kanál a kávéba, és ahogy a boroknál szokás, megszagolták, megrágták, elemezték a fekete nedűt. Minden hármas csoportból egy csészét toltak félre, amikor végeztek, következett a zsűri, aki a kóstolást is árgus szemekkel figyelte és végig jegyzetelt. Minden asztalról az első félretolt csészét emelte fel a felügyelő, ha jel volt a csésze alján, akkor a versenyző helyesen választott, hiszen a lényeg az volt, hogy a három csészéből kettőben ugyanolyan kávé volt, a harmadik volt a „kakukktojás”, azt kellett megtalálni.

Indult a stopper, emelkedtek a kanalak

Ahogy egyre több csésze emelkedett a magasba, a feszültség is egyre jobban fokozódott, és azt vettem észre, hogy miként egy komoly meccsen, szurkolok én is, még ha nem is konkrétan egy versenyzőnek, hanem azért, mert magával ragadott a döntő hangulata. A végjáték nem várt izgalmakat hozott, hiszen amikor már csak két finalista maradt versenyben, megtudtam, miért mérték stopperrel a versenyzők idejét, ugyanis azonos pontszám esetén az lett a bajnok, aki gyorsabban végzett a kóstolással. Címvédés történt, Németh Attila került ki győztesen és vívta ki a jogot, hogy hazánkat képviselhesse a World of Coffee expón Athénban.

A győztes, Németh Attila

A boldog nyertes beavatott bennünket pár kulisszatitokba, hogyan készül fel valaki egy ilyen megmérettetésre:

„Egyik módszer, hogy a versenyfeladatot gyakorlom, tehát ugyanolyan csészébe kiöntök két különböző kávét, például két etióp kávét készítek el és megpróbálom megkülönböztetni, hogy milyen az utóíze, aromája, savassága. Komolyan kell venni ezt a versenyt, ahol nyilván nagyon letisztult módon kell érzékelnünk az ízeket és illatokat. Úgy készítem fel magam, hogy a megmérettetéseket megelőző időszakban megpróbálok minél ízetlenebb ételeket enni, ilyen például a mozzarella sajt, kiflivel. Fontos a mentális felkészültség is, az hogy az adott pillanatban tudjon koncentrálni az ember, és elkapja egy olyan flow élmény, amivel képes fókuszálni, ott tud lenni fejben, hiszen roppant kis különbségek vannak a csészék között.”

Shane Tusup kávéval és ginnel törne be a piacra

A Kávébár Bazáron az érdeklődők izgalmas előadásokon, bemutatókon is rész vehettek, ilyen volt a beszélgetés az ismert sportszakemberrel Shane Tusuppal, aki Black Diamond néven kávéval és ginnel tör be a magyar piacra. Megtudhattuk, hogy olyan termékekkel szerettek volna dolgozni, ami összehozza a barátokat és a családot, így jutottak el először a kávéhoz, aztán a ginhez. Nem véletlenül lett a márka neve Black Diamond, azaz fekete gyémánt, mert ez egy olyan drágakő, ami a legjobban hasonlítható Shane sportkarrierjéhez. Kávéból medium roastot és etióp kávét kínálnak, a ginre egyelőre csak előrendelést lehet leadni, reményeik szerint hamarosan a boltok polcaira kerül majd.