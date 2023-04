A közösségi oldalon kerestük fel kedden a 25 éves adonyi fiatalembert. Hat órás időeltolódással és több, mint 7000 kilométernyi távolságból sikerült aznap estére abszolválni a hívást, ugyanis Botond éppen New Yorkban töltött egy pár napos pihenőt. Már maga a Dunafitt Fesztivál újdonsága is felkeltette az érdeklődésünket, de lenyűgöző volt hallani a főszervező, Balassa Botond eddigi munkásságáról is.

Mint azt lapunknak elmondta, a fesztivál ötlete tulajdonképpen abból indult ki, hogy a DUDIK kiesésével egyszerűen hiányoznak a nagyobb zenés rendezvények a dunaújvárosi kínálatból. Ezen felbuzdulva kereste meg a Dunafitt tulajdonosát a fesztivált ötletével, aki azonnal a kezdeményezés mellé állt.

- A fesztivál első napjának előadóival, zenei kínálatával elsősorban a fiatalokat céloztuk meg. Szerettünk volna az idősebb korosztálynak is kedveskedni, ezért a második napon a retro kapja a főszerepet. Természetesen mindkét napra sok szeretettel várunk mindenkit, éppen ezért kombinált jegyeket is lehet váltani – vázolta a főszervező.

Nézzük is a kínálatot!

Április 21-én itt lesz a Bruno x Spacc, KKevin, Yamina, Ciggi, Pumped Gabo, Chrstphr, Willcox és Benks. Megvallom őszintén, közülük mindössze négyet ismerek úgy-ahogy, de ez amolyan zárójeles megjegyzés, hiszen mindannyian napjaink legfelkapottabb előadóinak számítanak a fiatalok körében. A másnapi felhozatalból persze mindenki megvan: ekkor az Ámokfutók, Csordás Tibi és az UFO lép színpadra.

Mint azt Botond elmondta, a koncertek mindkét napon 19 órakor kezdődnek a Gyárkapu úton felállított színpadon, majd 23 óra magasságában a buli a Dunafitt épületében folytatódik.

Kész látványtervekkel is szolgált a főszervező, hogy miként fog kinézni a szabadtéri színpad, ezzel pedig azonnal cáfolta is azon téves információt, miszerint a vasmű beléptető kapujához vezető utat teljes egészében lezárnák.

- A Dunafitt előtt kerítünk le egy nagyobb területet a rendezvényhez konténerekkel, de úgy, hogy egy forgalmi sávot és a parkolót szabadon hagyunk. Egy 6 x 8 méteres színpadot építünk majd a koncerteknek, az épület alsó szintjén pedig két terem is rendelkezésre áll a bulizáshoz- sorolta Botond.

Nyolc éve kezdődött

Amolyan természetes könnyedséggel, rutinosan beszélt a rendezvény szervezéséről Botond. Nyugodtan mondhatjuk, hogy fiatal kora ellenére profinak számít a szakmában: a semmiből építette fel rendezvényszervező cégét és kapcsolati tőkéjét, amellyel országszerte szervez zenés-táncos rendezvényeket és menedzsel ismert előadókat.

- Körülbelül nyolc évvel ezelőtt kezdtem el ezzel foglalkozni. Százhalombattára jártam középiskolába, a barátaimmal sokat buliztunk akkoriban. Egyszer kibéreltünk egy helyi pubot, hogy megcsinálhassuk a magunk buliját. Ez olyan jól sikerült, hogy körülbelül kétszázötvenen vettek részt rajta. Ezután rendeztünk még párat, de a csapat felbomlott, mert valaki egyetemre ment, valaki dolgozni kezdett. Jómagam láttam potenciált a rendezvényszervezésben, így ezen a vonalon folytattam az utam- mesélte Botond.

Az elszánt és fiatalos lendület, illetve az, hogy valami újat nyújthasson a partyéletben, sorra hozta a sikeres klubrendezvényeket, diszkós estéket, kisebb fesztiválokat (Movement Nights). Ma már önkormányzati rendezvények szervezésére is állandó megbízatása van, Csepregen például már ötödik éve szervezi a kétezer látogatóval bíró Csepereg Az Eső Fesztivált, de Iváncsán és Nagyvenyimen is gondoskodik a falunapi programokról. Rendkívül népszerű az UV COLOR Madness; ez egy saját brandje, amikor színes uv reagáns festékekkel dobják fel a bulizók estéjét. 2018-ban az alsó Duna-parton, a Kockán is megvalósított egy ilyen nagy sátras bulit, amelyen ezerötszázan vettek részt.

Mindig jobbat és jobbat

Csak hogy egy statisztikai adattal is szemléltessünk a buliszervező munkát: tavaly száznyolcvan rendezvényt valósított meg. Van egy ötfős szervezői csapata, akikkel napi szinten foglalkozik a rendezvények szervezésével, a közelmúltban egy irodát is nyitottak városunkban. Alvállalkozókkal is dolgoznak a social media és a marketing kampányokban, illetve a jegyek értékesítésére egy jól működő promóter-hálózatot is kiépített középiskolás fiatalokkal. Számos olyan előadóval ápol jó kapcsolatot, aki nagy húzónévnek számít jelenleg a hazai zenei életben. Sőt mi több, hét fellépőt menedzsel is, például a Bruno x Spacc formációt, és a Nemazalányt is.

- Mindig lehet jobbat csinálni, ez motivál engem is. Úgy gondolom, hogy a cég tekintetében most a brand építésre kell a hangsúlyt helyezni, ehhez vannak közép- és hosszú távú terveim. Például néhány éven belül milliárdos árbevételt szeretnék elérni, és az is egy távlati cél, hogy megyénként legyen egy-egy saját irodánk - mondta Botond. Ehhez persze kellenek olyan megbízható és fiatal kollégák, akik hasonló lendülettel és lelkesedéssel ássák bele magukat a rendezvények szervezésébe.

Kérdésünkre, hogy mennyire tudja elengedni magát egy-egy saját rendezvényükön, hamar rávágta mosolyogva, hogy semennyire, ugyanis ez már kőkemény munkának számít, ilyenkor ők nem szórakoznak, hanem teljes erővel azon vannak, hogy sikeresen zárhassák a bulikat, és hogy a vendégek jól érezzék magukat.