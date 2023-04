Azt gondoljuk, hogy amiről sokszor és sokat hallunk, az úgy is van. Pedig ez nem másról szól, mint a hírversenyről, arról, hogy a startvonalról indulva ki milyen messze jut el. Ez nem elírás, hiszen a normális a rajt–cél távolság lenne. A végeláthatatlan hírverseny napjaink részévé vált. Végeláthatatlan, mert az egyik infót azonnal váltja a következő, akár felül is írva az előzőt. Gyakorlatilag sok esetben nincs is kontrollja annak, hogy mennyire igaz vagy sem egy generált hír. A kommunikáció nemcsak magáról a hírről szól, hanem annak időzítéséről. Persze ez régen is így volt, de ma már nem hírekről, hanem hírözönről, hírdömpingről beszélünk. Csak győzzünk közöttük eligazodni!