Kisgyerekként a Korányi Sándor utca jelentette számomra a világ közepét. Minden más, ami onnan néhány méterrel távolabb esett, egy messzi világnak tűnt. Ebbe a messzi világ sok mindent jelentett a Vasmű út és a Dózsa György út üzleteit, a Dózsa Mozi előtti teret, városunk egyéb, a hetvenes években már létező részeit. Amikor anyukámmal vásárolni mentünk, mindig a Csemegében kötöttünk ki. A Csemegében, melyet szinte mindenki másként hívott. Volt, aki Pesti ABC-nek, volt, aki Pesti Csemegének, s olyanok is akadtak, akik egyszerűen ABC-nek. Már felnőttfejjel tudtam meg, hogy mit jelent hárombetűs rövidítés: ABC, vagyis Alapvető Beszerzési Cikkek.

A Dunaújvárosi Hírlap 1970. január 23-i számának címlapján tudósított arról, hogy a Dózsa György út 4. szám alatt megnyílt a Csemege Kereskedelmi Vállalat ABC-áruháza. A háromszáz négyzetméter területű áruházból kétszáz négyzetméteren vásárlótér, száz négyzetméter pedig a hűtőrészleg és raktár került kialakításra. A dunaújvárosiak hamar megszerették az új élelmiszerüzletet, mert a város többi boltjához képest sokkal nagyobb árukínálattal rendelkezett és még egy kis állóbüfé is a vásárlók rendelkezésére állt.

forrás: jakd.hu

A Finta József tervei alapján megépült ABC korát megelőző módon önkiszolgáló részleggel is rendelkezett. Talán nem mindenki emlékszik rá, de ebben az üzletben lehetett először kólát kapni a városban, ami a hetvenes évek elején nagyon nagy dolognak számított. Sok-sok év távlatából visszaemlékezve ma is előttem van a volt húsos részlege, ahol nagyon finom kocsonyát árultak. Szintén itt lehetett konzerv formájában Albániában készült kagylót vásárolni, ami a kor Magyarországán kuriózumnak számított. A büfé a boldogság apró kis szigetét jelentette, s időnként még Tic Tac-hoz is hozzá lehetett jutni, amit itthon egészen a nyolcvanas évek végéig csak a dollárboltok árultak. Ha Csemege, akkor finom kávéillat. Annak idején a háztartások jelentős részében már volt ugyan kávéfőző, de kávédaráló még nem. A feketének valót az üzletekben elhelyezett darálókban lehetett ledarálni, ami különös illatot adott ezeknek a boltoknak. A Csemege ABC nem csak a helybelieknek nyújtott kiváló bevásárlási lehetőséget, hanem a városunkba látogató szovjet turistacsoportoknak is. Az északkeleti szomszédunkból idelátogatók általában az Arany Csillag Szállodában szálltak meg, és ideérkezésük után legtöbbször a Csemegébe vezetett az első útjuk, ahol alaposan feltankoltak a náluk csak hírből ismert élelmiszerekkel, de legfőképp kólával.

A Csemege Kereskedelmi Vállalat megalapításának huszadik évfordulóján, 1972-ben Sas István áruforgalmi ügyintéző elégedetten nyilatkozott az üzletről és annak forgalmáról a Dunaújvárosi Hírlap munkatársának, mely abban az esztendőben elérte huszonkét millió forintot. Az üzletbe látogató számos külföldi vendég kedvébe járva idegenforgalmi sarkot alakítottak ki, ahol angol, német és orosz felirattal köszöntötték a vásárlókat, és több bolti dolgozó is elhatározta, hogy elsajátít egy-egy idegen nyelvet.

A rendszerváltást követően gazdást cserélt a dunaújvárosiak egyik kedvenc élelmiszerboltja, és Csemege Julius Meinl néven folytatta tevékenységét.

A Julius Meinl Magyarországról történő kivonulását követően Match névre keresztelték az üzletet.

Újabb tulajdonosváltást követően a Reál Élelmiszer felirat került az bolt homlokzatára. Amikor átvette az üzletet a hazai tulajdonú üzletlánc nem gondoltuk, hogy a Dózsa György út első üzletének ez lesz az utolsó neve. Információink szerint 2023. húsvétját követően megszűnik az üzlet és vele együtt eltűnik a dunaújvárosiak egykor legkedvesebb élelmiszerboltja.