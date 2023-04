A tagállamok között megosztottság van: a síita–szunnita nézetkülönbség

Az Arab Liga struktúrájában hasonlít az Amerikai Államok Szervezetére, az Európa Tanácsra és az Afrikai Unióra. Elsődlegesen politikai célból jött létre, azonban a tagság kulturális, földrajzi és nyelvi hasonlóságokon és közelségen alapul. Legfőbb célkitűzése az együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás előmozdítása, a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális és katonai együttműködés fejlesztése. Székhelye ma Kairóban van. Ez nem volt mindig így, Egyiptom tagságát ugyanis az 1979. március 26-án aláírt egyiptomi–izraeli békeszerződés miatt felfüggesztették, a szervezet titkárságát pedig ideiglenesen átköltöztették Tuniszba. Egyiptom tagságát 1989-ben visszaállították, így a titkárság visszatért eredeti székhelyére, Kairóba.

Az arabok színes világa

Az arabok Egyiptomban és az attól keletre élő szaracénok és az attól nyugatra élő mórok nagy és heterogén europid népcsoportot alkotnak, leginkább a Közel-Keleten és Észak-Afrikában élnek nagy számban. Az arabok létszáma körülbelül 450 millió főre tehető, amiből közel 100 millió fő a legnépesebb arab országban, Egyiptomban él. Nyelvük az arab nyelv, amely a sémi-hámi nyelvcsaládba tartozik. Az arab népcsoport saját kultúrkörrel rendelkezik, amely világszerte ismert. Elsősorban muszlimok, de több tízmillióra tehető köztük a keresztények lélekszáma is. Valamikor sok beduin (puszták lakói) élt az arab népességen belül, ők voltak a Közel-Kelet és Észak-Afrika területein vándorló nomádok, akik szintén arabok, csak hagyományosan állattenyésztésből (teve, ló, kecske, juh) élnek törzsi csoportokban, és egyik helyről a másikra vándorolnak. Számuk évek óta folyamatosan csökken, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy mivel az állataik víz- és táplálékigénye alapján mozognak, nyájaik szolgáltatnak nekik táplálékot tejtermékek és hús formájában, ezek a területek viszont egyre csak zsugorodnak, ellehetetlenítve így a nomád életet. Sokan közülük a nagyvárosokba mentek, de mindez csak növelte az ottani nyomort és kilátástalanságot.

Az iszlám uralom megszilárdulásával kiépült az arab állam, amelyet bizánci mintára szerveztek meg. A kalifák (jelentése követő, utód, az iszlám legfelsőbb vallási vezetője, amely eleinte világi főhatalommal is párosult) despotikus uralkodókká váltak, az arab katonai vezetőréteg pedig földbirtokos arisztokráciává alakult át, jóllehet az igazi tulajdonos elvben a kalifa maradt. Virágzott a kereskedelem, és abban a korban rendkívül fejlett volt a kézműipar. A X. században Európát több hullámban is támadták az arabok, elsősorban a tengeren, de az időközben megerősödött Európa hamarosan visszaverte őket, ezzel visszaszorultak Afrika területére.

Kétszer volt egységes

Arab államnak számít az az ország, ahol az arab a hivatalos nyelv. Nagy részük Észak-Afrikában és a Közel-Keleten található, több arab állam hivatalos nevében is benne van az „arab” jelző. Az arab államok etnikailag nem homogének, több-kevesebb nemzeti kisebbség is él a területükön. Fontos megjegyezni, hogy sem Törökország, sem pedig Irán nem arab állam, annak ellenére, hogy mindkét országban az iszlám az uralkodó vallás. Iránban nagy részben perzsák élnek, igaz jelentős számú kisebbség is él az országban, például a kurdok (akik szunniták), a perzsa lakosság pedig a síita iszlám irányzathoz tartozik. Az arabok túlnyomó része is szunnita iszlám vallású, mindez a múltban, de napjainkban is komoly problémákat vált ki a térségben.

Mindez közrejátszik abban, hogy a létrejött Arab Liga tagállamai között nagy a különbség. A megosztottsághoz hozzájárul az előbb említett síita–szunnita szembenállás, de jelentős az iszlámon belül a mérsékelt és konzervatív szárny közötti nézetkülönbség is. Az Izraelhez való viszony is döntően befolyásolja a tagállamokat, több közülük elismerte a zsidó államot, amíg mások Izraelt tartják az arab világ legnagyobb ellenségének. Fennállása óta a szervezet csupán két alkalommal, 1961-ben Kuvait függetlensége érdekében, illetve 1976-ban Libanon polgárháborús állapotának megszüntetése érdekében volt képes egységesen és hatékonyan fellépni.

Nem sikerült megakadályozni az Egyesült Arab Köztársaság intervencióját Tunéziában, Libanonban, Jordániában és Szíriában. Az Egyesült Arab Köztársaság, Egyiptom és Szíria uniója és föderációja volt, amely a pánarab nacionalizmus eszméinek megvalósulásaként jött létre 1958-ban, majd 1961-ben Szíria kilépésével bomlott fel. Az Arab Liga 1963-ban sikertelenül lépett fel a marokkói–algériai konfliktusban, majd később a jemeni polgárháborúban is, de a tagállamok képtelenek voltak egységes álláspontot kialakítani az 1990-es iraki–kuvaiti háború kapcsán is. A pozitívumokhoz sorolható viszont az, hogy szinte mindegyik arab állam elítélte a terrorizmust, igaz, mindegyik állam mást ért terrorizmus alatt. További pozitív előrelépés az, hogy az 1990-es években a liga több gazdasági megállapodást kötött az Európai Unióval, illetve több latin-amerikai országgal.

Az Arab Liga szervezete

Az Arab Liga központi irányító szervezete az Arab Államfők Tanácsa (Arab Liga Tanácsa), amelynek munkáját különböző szakbizottságok (politikai, szociális, egészségügyi, kulturális, igazságügyi bizottság, arab nők bizottsága, emberi jogok bizottsága stb.) segítik.

Az alapító okirat szerint a tanács évente kétszer ülésezik (márciusban és szeptemberben). Ezen felül, ha szükséges, legalább két tagállam kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását. A fontos nemzetközi kérdésekben a tagállamok államfői csúcsértekezletet tartanak.

Az adminisztratív ügyek végzésére, a csúcstalálkozók és a költségvetés előkészítésére a titkárság hivatott, amelynek élén a főtitkár áll, akit a tanács kétharmados többséggel választ meg öt évre (ennek letelte után újraválasztható). A ligát a főtitkár vagy a megbízottja képviseli a különböző nemzetközi szervezeteknél, konferenciákon és szerződéskötéskor.

A 2005-ös algíri csúcsértekezleten döntöttek az Arab Parlament létrehozásáról, amely alakuló ülését 2005. december 27-én tartotta meg Kairóban. Abban különbözik például az Európai Parlamenttől, hogy a képviselőket nem közvetlenül választják meg, hanem a tagállamok delegálják őket. A teljes jogú tagállamok mindegyike 4-4 tagot dele­gálhat a testületbe, amelynek így 88 tagja van. A képviselők mandátuma öt évre szól.

Az Arab Ligának több szakosított intézménye van, ilyen például az Arab Államok Műsorszóróinak Szövetsége vagy az Arab Liga Nevelésügyi, Kulturális és Tudományos Szervezete, mindkettő székhelye Tuniszban van, vagy az Arab Munkaügyi Szervezet, amelynek székhelye Kairóban található, s ide sorolható a kuvaiti székhelyű Arab Kőolaj-exportáló Országok Szervezete, valamint az Arab Atomenergia Ügynökség és Arab Műholdas Hírközlési Szervezet, amely Szaúd-Arábia fővárosában, Riádban székel.

Az Arab Liga széles körű szervezeti lehetőségei ellenére sem tartozik a hatékony nemzetközi szervezetekhez, a fennálló nézetkülönbségek végett, amit természetesen a nagyhatalmak igyekeznek a saját hasznukra fordítani. Erre talán a legjobb példa a legnépesebb arab állam, Egyiptom esete, amely a II. világháborút követően nyerte el teljes függetlenségét, majd miután 1954-ben Gamal Abden-Nasszer vette át az elnöki hatalmat, az egyiptomi nép birtokba vette a Szuezi-csatornát, ami a szuezi válsághoz vezetett.

A Szuezi-csatorna egyiptomi államosítása nemzetközi konfliktust okozott. Kairó intézkedése végett Izrael tiltakozott, mert kiszorult a csatorna használatából, ezért a zsidó állam megtámadta Egyiptomot, ezzel kezdetét vette a második arab–izraeli háború. Izraelt a hadműveletekben segítette Franciaország és Nagy-Britannia is, Nasszer pedig a Szovjetuniót tekintette legfőbb támogatójának, annak ellenére, hogy az el nem kötelezett országok mozgalmának egyik megalapítója volt. Utódja, Muhammad Anvar asz-Szádát viszont már Washington felé orientálódott, Egyiptom gazdasági nehézségeire való tekintettel béketárgyalásokba kezdett, amelyet az 1978-as Camp David-i egyezménnyel pecsételtek meg. Ekkor Egyiptom elismerte Izrael állam létét, Izrael ezért kivonult a Sinai-félszigetről, Szadat pedig merénylet áldozata lett. Hoszni Mubarak követte őt az elnöki székben, akinek hatalmát 2011-ben forradalommal döntötték meg.

A térségben állandóak a fegyveres konfliktusok – csapatok Mehaires közelében Forrás: Getty Images

