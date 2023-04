Gyakran autózom a fővárosban. A belváros forgalmas mivolta köztudott, egy főváros részben ettől is főváros, de amióta biciklisávokkal megtűzdelték, azóta szinte járhatatlan és élhetetlen is. És ebben „drága” főpolgármesterünknek is elévülhetetlen szerepe van. A főútvonalak túltelítettek, a kis utcákból meg szinte lehetetlen kikanyarodni azokra a közlekedési lámpák zöld jelzésekor sem. Ilyenkor a nyugodt vezetők is idegesek lesznek, mert ami sok az sok(k)! Persze tenni nem sokat tudunk ellene, előbb semmiképp sem érünk célba, sőt környezetünket sem védjük jobban. Egyet lehet tenni: abban a fránya fülkében önkormányzati szavazáskor erősen elgondolkodnak. Nagyon erősen!