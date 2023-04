Ferenc pápa 2021 szeptemberében részt vett az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti záró miséjén, majd a Vatikánba tartó visszaúton kijelentette, hogy szívesen térne vissza Magyarországra, mint ahogyan fogalmazott, hogy „több időt szenteljen a magyaroknak”. Ferenc pápa magyarországi látogatása azért is fontos, mert a magyar kormányon kívül Európában, csak a Vatikán szorgalmazza még teljes mértékben az ukrajnai háború békés rendezését.

A pápaság fogalma

A római katolikus egyház tanítása alapján Krisztus alapította meg ezt az egész fogalmat. Nézetük szerint Péter apostol, lett az első pápa, amikor Jézus neki adta szimbolikusan a Mennyei Királyság kulcsait. E tanítás szerint a mindenkori pápa Szent Péter utóda a római püspöki székben és ő az egyház feje. A protestánsok nézete szerint ez a tisztség csak Péternek szólt, és annak utódlásáról nincs szó. Mivel Szent Péter Rómában halt mártírhalált, azon a helyen építették ki a pápaság központját. A pápaság a világ egyik leghosszabban fennálló intézménye, és kiemelkedő szerepet játszott a kereszténység és az egész emberiség történelmében is. Maga a pápa szó a latin apa, vagy atya címet jelenti, a magyar pápa pedig a görög pappasz szóból ered, aminek a jelentése ugyancsak atya. Ez a cím illette meg a 4. századig az összes keresztény püspököt, azonban a 11. századtól kizárólagosan csak Róma püspöke viselte. A kereszténység első három századában még nem lehet pápaságról beszélni, mert akkor ez még nem létezett. A jelenlegi vallástudomány egyik sokat vitatott kérdése az, hogy milyen körülmények vezethettek az egyház kialakulásához. Egyesek ezt a folyamatot egészen az apostoli korig vezetik vissza, még mások ezt megkérdőjelezik, egy biztos a kereszténység kialakulása meghatározta az emberiség történelmét. A jelenlegi egyházfő, Ferenc pápa, aki Jorge Mario Bergoglio néven született, 1936. december 17 Buenos Airesben (Argentína fővárosa), 2013. márciusától a katolikus egyház 266-ik pápája, Szent Péter trónusán azt a XVI Benedeket követte, aki 2013 februárjában lemondott tisztségéről. Ferenc pápa az első egyházfő, aki az amerikai kontinensről érkezett a Vatikánba, talán ez is közrejátszhatott abban, hogy a Time magazin 2013 végén az év emberének választotta.

A pápa teljes címe

A legnagyobb katolikus egyházi méltóság több címet is magában foglal. Ilyen a Róma püspöke, Jézus Krisztus földi helytartója, az Apostolfejedelem Szent Péter utóda (az apostolutódok, azaz a püspökök testületének vezetője, az egyetemes Egyház legfőbb főpapja, így az egész katolikus egyház pásztora). Továbbá a pápa a Nyugat pátriárkája (XVI. Benedek 2006-ban elhagyta ezt a címet). Valamint ő még Itália prímása is és a római egyháztartomány érseke és metropolitája, illetve a Vatikán uralkodója és Isten szolgáinak a szolgája. A pápaválasztás színhelye a Sixtus- kápolna (a Vatikán egyik leghíresebb épülete) belső tere, a pápai cím betöltéséről a konklávé dönt, amely a 80 év alatti bíborosokból áll. A konklávé jelentése - amelynek feladata 1274 óta a mindenkori pápa megválasztása – a latin kulcs szó köré épül, és arra utal, hogy a pápát választó testületet befogadó helyiséget kulcsra zárják. Egy időben még be is falazták, a konklávé tagjai csak élelmet kaphattak, ezt azért alkalmazták akkor, hogy a döntés ne húzódjon el és azt mások ne tudják befolyásolni. Miután megüresedett a pápai szék, legkésőbb 20 nap múlva össze kell ülnie a bíborosok testületének és a legnagyobb titoktartás mellett, kétharmados többséggel kell megválasztaniuk az új pápát. A pápaválasztás eredményességét fehér, még eredménytelenségét fekete füst kibocsájtásával jelzik a külvilág számára. Itt ezért fontos kellék egy öntöttvas kályha és a kályha ideiglenesen megépített kéménye, ugyanis ezeken keresztül hirdetik ki, hogy eredményes volt-e a választás vagy sem. A sikeres pápaválasztást követően a legrégebben kinevezett bíboros a Szent-Péter bazilika erkélyéről latinul elmondja a híres mondatot, miszerint:

„Nagy örömöt jelentek be nektek. Van pápánk!” Az új pápa ekkor üdvözli először a téren összegyűlt híveket.

A pápai jogkörök és jelvények

Az egyház történelmében Ferenc pápával bezárólag, eddig 204 itáliai, 19 francia, 14 görög, 8 szír, 6 német, 3 afrikai, 3 spanyol, 2 dalmát, 1 osztrák, 1 portugál, 1 palesztin, 1 angol, 1 holland, 1 lengyel és 1 argentin származású pápa volt. A legnépszerűbb pápai név a János volt, második helyen áll a Gergely, még a Benedek a harmadik legnépszerűbb névnek bizonyult. Érdekes, hogy a Ferenc nevet 2013-ig még nem választotta egyetlen pápa sem. Leghosszabb ideig -32 évig - IX. Piusz ült Szent Péter trónusán, a legidősebb kort megért pápa XIII. Leó volt, aki 93 éves korában hunyt el, 1903-ban.

A pápának teljes törvényhozói, kormányzati és bírói hatalma van az egész katolikus egyházban. Ítélete vagy határozata ellen nincs fellebbezés, hatalmát megválasztásának elfogadásával nyeri el, ezért beiktatásra sincs szüksége. Munkáját a pápai hivatalokon és bíróságokon keresztül látja el, ezért a pápa halálával a pápai hivatalok irányítóinak a megbízatása is megszűnik.

Egyetemes zsinatot egyedül a pápa hívhat össze, rekeszthet be és csak ő elnökölhet rajta (esetleg megbízhat valakit), a napirendeket ő határozza meg és az ott elfogadott határozatokat is ő hirdeti ki.

Jelvényei a tiara, az ékszerekkel és drágakövekkel díszített hármas korona, eredetileg bizánci és perzsa jelkép. A pásztorbot a pásztori szolgálatot szimbolizálja, a pallium a mai pápák liturgikus ruházatainak darabja. Ez egy gyapjúból készült fehér szalag, ami a nyakat gallérként veszi körül, elöl és hátul rövid szárral, hat kis fekete kereszttel beleszőve. További jelvények az úgynevezett Halászgyűrű, ez egy arany pecsétgyűrű, Szent Péter képével. Ezt hagyományosan Róma városa adományozza a pápának. A pápai kulcsok a Földi és a Mennyei Királyságok kulcsait jelenti, az egyik aranyból a másik ezüstből készül és a pápai címeren is láthatóak. A pápai trón, amelynek 20. század végi mozgó változata a különleges kialakítású páncélozott gépjármű, az úgynevezett pápamobil. A pápai keresztet általában a pápa előtt viszik, főleg akkor, amikor a Szentatya az Urbi et Orbi áldáskor kilép a Szent Péter-bazilika erkélyére. A Vatikán első embere csak meghatározott alkalmakkor veszi a kezébe a keresztet, ilyen például a szentkapu megnyitása.

Visszatérve a budapesti pápalátogatáshoz, Ferenc pápa április 30-án fél tízkor a Kossuth téren szentmisét tart, amelyre a püspöki testület mindenkit vár az anyaországból és a határon túlról egyaránt.

