De még mielőtt elődeink hiedelemvilágán élcelődnénk, gondoljunk bele, a szállodák hogyan viszonyulnak a 13-as számhoz? Van, ahol a 12. emeletet a 14. követi. Mi jut eszünkbe az úton előttünk keresztbe szaladó, fekete macskáról? Miért ajándékozunk még manapság is, négylevelű lóherét egymásnak, december 31-én?

A húsvéti ünnepkör sem maradhatott ki, őseink “jól bevált” szokásaiból. Nagypénteket történetesen, elég szerencsétlen napnak gondolták. Ezen a napon szigorúan tilosak voltak az állattartással, vagy a földműveléssel kapcsolatos munkák. Ezen felül nem szőttek, fontak, de még tüzet sem gyújtottak. Nem volt szabad ruhát szárítani sem, mert az azt jelentette, abban az évben bőr is fog száradni, azaz, károk érik a szarvasmarhákat.

Viszont azt tartották, aki nagypénteken, még hajnal előtt megfürdik, azt abban az évben elkerülik a betegségek. Szintén ezen a reggelen, mielőtt a nap felkel, a kakassal és a gúnárral paprikát, vagy borsót kell etetni, hogy jó legyen a szárnyasok szaporulata. Aki nagypénteken reggel, pálinkát ivott, ha nyáron elaludt valahol, nem mászott kígyó a szájába.

Pilátus-égetésnek is nagy hagyománya volt, amit húsvét előtt végeztek. Ez alkalommal lényegében, Pilátus ábrájával készített szalmabábút előbb megverték, majd elégették.

A vöröshagyma héjával megfestett tojásokat, megszenteltnek vélték és titkos erőt tulajdonítottak nekik. Ezeket a tojásokat megőrizték és később felhasználták, például tűz esetén a lángokba vetették. Méhkasokba tették, hogy jobb legyen a rajzás, de csibéket is etettek vele, hogy jó tojók váljanak belőlük. A juhok betegségére is használták. Összetörve az akolban szétszórták, ezzel is fékezve a járványt.

Jó hír: az öregasszonyok szerint, szerelmi bűbájra a legjobb alkalom a nagypéntekről nagyszombatra virradó éjszaka. Ekkor a hajadon lányok fésűt és szappant tekertek törölközőbe, majd a párnájuk alá tették. A babona azt állította: lefekvés előtt nem törölheti meg a lány a vizes arcát, mert aki majd az álmában megtörli, az lesz később a férje. Rossz hír: erre már csak jövőre van lehetőség.

Nagyszombat reggelén, az első harangszóra a kertbe kell szaladni és a gyümölcsfákat alaposan megrázni. Erre azért lenne szükség, hogy a régi termés lehulljon, az új pedig ne legyen férges.