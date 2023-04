Egy svájci természetvédő egyesület osztotta meg a lenyűgöző történetet: feltehetően 2021-ben született Svájcban az a szürke farkas, amelynek testére az ottani természetvédőknek sikerült egy jeladót rögzíteni, s azóta nyomon tudják követni a védett állat vándorlását. A fiatal hím farkasok – mint a svájci szakemberek írják – általában még ivaréretté válásuk előtt, azaz 22 hónapos koruk előtt, elhagyják a falkát, és vándorlásba kezdenek, hogy saját territóriumot keressenek maguknak. A hosszú vándorlás tehát természetes, ám az M237 kóddal jelölt fiatal farkas 700 kilométeres útja során megúszta az autópályákat, és közben nemcsak országhatárokon, hanem számtalan folyón is átkelt. Amiként a jeladó alapján készült térkép is mutatja, Bécstől először északra indult a farkas, de aztán valamiért újra dél felé vette az irányt, valahol a Fertő-tó környékén érkezett meg Magyarországra, és útja során Fejér vármegyén is áthaladt – írta a feol.hu.

Az M237-es jelű farkas megtett útja egyébként önmagában még nem számít rekordnak, de már az egyik leghosszabb dokumentált vándorlás. Az állatvédők körében nagy érdeklődés övezte a kérdést: vajon hol találja meg végleges otthonát a fiatal szürke farkas?

Ám a gyönyörű állatot Hidasnémetinél kilőhették, a legfrissebb információk szerint egy szabolcsi vállalkozó. Amint azt a boon.hu megírta, az Országos Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére azt közölte: az ügy kapcsán természetkárosítás bűntett miatt a KR Nemzeti Nyomozó Iroda folytat büntetőeljárást. A portál által szerzett legfrissebb információk szerint egy Nyíregyházán élő vadász lehetett az elkövető, akinél házkutatást tartottak, annak során több, természetkárosításra utaló bizonyítékot is találtak.

Mi vasárnap gyönyörű farkasokat láttunk. Ugyanis az ország egyetlen medveparkjában, Veresegyházán tettünk látogatást vasárnap délelőtt családostul. Az állatmenhelyen kiöregedett filmes, cirkuszi, állatkerti, külföldről érkező állatokat fogadnak be. A védőrendszerrel körbekerített területek nemcsak medvéknek, hanem sok másfajta állatnak is, így az ország legnagyobb oroszlánfalkájának és 45 farkasnak is otthont adnak. A Medveotthon tájékoztatója alapján itt közel másfél hektáros erdős terület biztosítja a farkas falkának a természetes élőhelyükhöz hasonló körülményeket. A kézbarát farkasok külön elkerítve, a nyugodtabb idős példányok a medvék területén, azokkal együtt élnek.