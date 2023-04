Eltelt egy újabb negyedév, így átadhatták a Dunaújváros Kenyere akció elmúlt három hónap során összegyűlt adományát, egyúttal bejelenthették a következő kedvezményezettet. A témában hétfőn délelőtt tartottak sajtótájékoztatót.

Pintér Tamás polgármester beszédében méltatta ezt az országosan is egyedülálló kezdeményezést, amelyet még 2016-ban kezdeményezett a Széchenyi Pékség. Az önkormányzattal közösen valósul meg azóta is ez a jótékonysági akció, amellyel már számos helyi szervezetet támogattak. Egy finom burgonyás kenyér jelenti a város kenyerét, ezek eladása pedig darabonként 50 forinttal gyarapítja a jótékonysági alapot. Róka Sándor, a Széchenyi Pékség kereskedelmi vezetője lapunknak elmondta, továbbra is elkötelezettek a program iránt, az energiaválság okozta nehézségek ellenére is azon vannak, hogy ez az akció folytatódhasson, és segíthessék vele a helyi szervezeteket.

A polgármester vázolta, hogy a januártól márciusig tartó időszakban 8021 darab kenyeret adott el a pékség, amely 401 050 forint adományt jelent. Ezt félmillió forintra kerekítették, és ezt az összeget kapja meg a Vasvári Pál Általános Iskola.

Gálosfai Tímea, az oktatási intézmény igazgatója hálás köszönettel szólt az akció minden szereplőjének, a szervezőknek és a vásárlóknak egyaránt. Mint mondta, egyik célkitűzésük, hogy egy szabadtéri tantermet alakíthassanak ki az iskola udvarán. Ennek megvalósítására fogják fordítani a támogatást.

Áprilistól már a József Attila Könyvtár számára gyűlnek a jótékony forintok. Tóth Éva, a kulturális intézmény vezetője elmondta, örömmel fogadták a lehetőséget. Az adományt olyan rendezvények megvalósítására kívánják majd fordítani, amelyek a város javát szolgálják, így például a Könyvtér nevű programjukra.