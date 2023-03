Világéletemben utáltam a téli és nyári időszámítás kezdetén az óraátállítást. Igazából nem is hiszem, hogy manapság annyi energiamegtakarítást jelentene, mint amivel annak idején indokolták, amikor bevezették. Ráadásul amellett, hogy felborítja az ember bioritmusát, pluszfeladattal is jócskán ellát bennünket. Pont ezért az autóm órája mindig ugyanazt az időt mutatja. Szerencsére a számítógépek, és egyéb okoseszközeink automatikusan elvégzik az átállást, de a jó öreg fali és karórákat bizony manuálisan kell beállítanunk. Férjemnek, aki megszállott óragyűjtő, a „mittudomén hánydarab” karórájának az átállítása önmagában is meglehetősen időigényes feladat.