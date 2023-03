Az íjászversenyről a szervezőcsapat részéről Tóth Csaba, a Rácalmás SE Vajk Íjász Szakosztályának vezetője beszélt lapunknak:

– Ez egy nyílt verseny volt, azaz a mezőnyben egyaránt szerepeltek regnáló és egykori világbajnokok és lelkes kezdők is. Ehhez alkalmazkodtunk a lebonyolítás során mi is. A nevezési lista gyakorlatilag már előzetesesen megtelt. A maximális versenyzői létszámot a csarnok befogadóképessége miatt 120 főben határoztuk meg. A versenynapon végül százhúsz fő vállalta a megmérettetést. Ebből 20-20-an a gyermek és az ifjúsági kategóriában indultak. Remek hangulatban zajlott a verseny, számos pozitív visszajelzést kaptunk – fogalmazott Tóth Csaba, aki a jelen terveiről is szólt: – Sajnos az inflációs hatás itt is érvényesül. Az íjászsport sem lett olcsóbb, sőt... A versenyszervezők szeretnék megtartani a korábban már megszokott rendezvényeket, ám a várt résztvevők pénztárcája egyre szűkül. Minden egyes versenynek kell valami pluszt nyújtania, hogy az adott hétvégén az a seregszemle működjön. Mi is építkezünk, számos pluszszolgáltatást kínálunk, és úgy vélem, a rácalmási helyszín különösen vonzó az íjászok számára. Ennek szellemében új kihívásokat is beiktattunk a résztvevőknek, a visszajelzések egyelőre igazolják várakozásainkat. Az őszi, szabadtéri versenyünk időpontja is már nyilvános: szeptember 2. Korábban a részvevők a Janko­vich-kúriából indultak, ám a bázis már a tavalyi évben is átkerült a Duna-parti vízi sporttelepre, amely mindenki számára megfelelő.