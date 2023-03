Ha netán arra vállalkoznának, hogy szeretett kutyusuknak levágják otthon a hosszúra nőtt körmeit, és véletlenül úgy adódik, hogy mégis elkezd vérezni, akkor nem kell azonnal pánikba esni. Gyorsan kössék be neki, szorítsanak rá a vérző részre, és várjanak türelemmel, nyugodtan, amíg el nem áll a vérzés. Lehet, hogy fél óra is eltelik, mire alább hagy, megszűnik a vérzés. Ezt a személyes tapasztalatomat csak azért osztom meg, hogy megspóroljam a hasonló cipőben járó gazdiknak a felesleges idegeskedést, aggodalmat, no meg cirka harmincnégyezer forintot... Fájó tanulópénz volt, de hát tudják, bármit megtennénk a kutyusunkért is...