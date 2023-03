A rendezvény célja

Az volt, hogy emlékezetes maradjon a vizeink, és közöttük kiemelt helyen a Duna védelme, és nem mellékesen a szabadidő ilyen mozgással való eltöltésének a módja. A szervezők arra is bíztatták a résztvevőket, hogy a gyermekeikkel és a szeretteikkel vegyenek részt rajta.

A házigazda

Dósa Zoltán, a Beszédes József Vízitúra Sportklub elnöke volt.

-Ez most már egy hagyományőrző eseménynek számít. Az ötletgazda a Varró Kati és a György Márti voltak, hiszen első alkalommal az ő szervezésükben jött létre ez az esemény, a Kék Szalag. Mára már egy egész nagy rendezvénnyé nőtte ki magát. E mellé álltunk be támogatóként a Princz zöldségessel együttműködve, a magunk eszközeivel. Mi a cél helyszínének biztosítását, a frissítő pont fölállítását és ellátását vállaltuk el. Örömmel láttunk, hogy ez a kis energiapótlás, a gyümölcs, ásványvíz, szőlőcukor, és egy kis édesség örömöt okozott a célba érkezőknek.

Dósa Zoltán és Dósáné Vigh Katalin

Az indulóknak többször is kihangsúlyoztuk, hogy ez nem verseny. A célunk, hogy a Víz Világnapjára és erre a csodálatos folyónak a védelmére hívjuk föl a figyelmet, de nem csak mára, hanem a mindennapokra is.

Biztos, hogy az ideérkezők egyből megérezték, hogy minden transzparenst felül múl ez a látvány, a Duna panorámája. A mai napig sem tudtam megszokni, megunhatatlan, hiszen talán percről-percre új arcát mutatja felénk. Ez a csoda, és a jó levegő várja azokat, akik ide bármelyik nap lesétálnak, vagy idejönnek sportolni. Hatalmas értékünk, vigyáznunk kell rá!

Egy kis pihenő

A zavarba ejtő kenusok

A kenusokat az ember első helyen a vízen, a kedvenc hajójukban képzelné el. Dunaföldvári Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület sportolói, az edzőjük vezetésével, ettől sokkal színesebben élik a mindennapjaikat. Mint rendesen, ezúttal is csatlakoztak egy előremutató civilkezdeményezéshez, és lefutották a távot. (A napi edzésük előtt.)

A kenusok most sem vicceltek, az edzésük előtt teljesítették a távot

-Nekünk ez csak a bemelegítés volt a kenuzás előtt. Velük semmi baj sincs, mert jó formában vannak, inkább engem kell „sajnálni” mert talán a Feldwar Taril verseny óta nem futottam ekkora távot. (mondta nevetve Csányi Gergő az edző).

Többféle célom is van az ilyen megmozdulásainkkal, hiszen lokálpatrióta révén őket is szeretném azzá nevelni, Ezért csatlakozunk a közösségi rendezvényekhez is. Nekik az az öröm, hogy ebben a remek időben, ekkora mezőnyben indulhattak, aminek nagyon jó volt a hangulata, nekem viszont az, hogy ennyi gyereket eltudtam csábítani erre az eseményre.

Ma egy körülbelül nyolc kilométeres táv vár ránk a vízen. Most még a szezon elején vagyunk és ilyenkor még csak a kilométerek gyűjtése a feladatunk. Ahhoz sokkal inkább van kedvük, mint a futáshoz.

Anya és lánya együttfutottak

A szervezők egyik felhívása arról szólt, hogy „hozzátok magatokkal azt, akit a legjobban szerettek a világon”! Szerencsére jó páran így csatlakoztak a rendezvényhez, például Kissné Hegedűs Ágnes a lányával.

Kissné Hegedűs Ágnes és Nóra

-Ahogy szoktuk, ezúttal is együtt teljesítettük a távot a lányommal, Nórával. Tavaly is kettesben érkeztünk. Már legalább hat éve futunk és részt veszünk a környékbeli futásokon, Révbérpusztán, Rácalmáson, Bölcskén, Dunakömlődön és persze a Feldwar Trailen is.

A futást csak hobbiszinten űzzük, annyit vállalunk belőle, amekkora táv, vagy a tempó jólesik. A tréningünk heti három, öt kilométeres alkalmat jelent. A mai teljesítmény egy könnyű átmozgatást jelentett ebben a csodálatos időben.

-A Beszédes József általános iskola hetedikese vagyok, közölte Nóra. Az anyukám a sporttársam és az edzőm is egy személyben. Nem mondanám keménynek, jól megértjük egymást. Egymás mellett futunk ezért fölváltva adjuk meg a tempót. A tavasz ugyan most kezdődött, de mi a télen is futottunk. Az első komoly versenyünk Bölcskén a Kikelet futás lesz, április 8-án.

Apa és fia

Nem volt nehéz észrevenni őket, pedig már az élmezőny utáni sokasággal érkeztek. A jó kiállású férfi egyik szemét még a célegyenesben is, (és valószínűleg az egész távon) rajta tartotta a gyermekén. Ahogy megérkeztek büszkén nézett rá, és a testbeszédből úgy látszott, hogy gratulált a kisfiúnak. A férfiak bár élvezik, de nem ünneplik túl a kötelező győzelmeket. Jókedvük volt, aznap délutánra is meg volt a közös sikerélményük. Még egy pillantás az okos órára és már indultak is a frissítő ponthoz. Regős Tamásról meséltem elismerően.

Regős Tamás és Ágoston

-A kisfiammal, Ágostonnal teljesítettük a távot. Nagyon megvoltam vele elégedve, mert maikor kellett szót fogadott és a teljesítménye is kiválóra sikerült. Magammal kevésbé, mert úgy érzem, hogy kijöttem a formából és azt hiszem újra sokat kell gyakorolnom. megjött a tavasz, itt a szezon, majd beleállunk.

A gimisek képviselői is teljesítették a távot

A Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumnak ugyan nincs sporttagozata, de szerencsére a sportos növendékei, és tanárai megjelentek a programon és teljesítették a távot. A beszélgető partnereimről lerítt, hogy jókedvükben voltak, mert örömet okozott nekik az esemény.

Deuss-Gyenes Gabriella, Deuss Daniella, Horváth Klaudia, Mazán Alma, Balogh Éva

-Sokan indultunk ezen a könnyű kis mozgáson (mondta Deuss-Gyenes Gabriella, angol – magyar szakos tanárnő), a diákok és a tanárok is, ahogy a csoportképen is látható, hiszen velünk tartott Balogh Éva tanárnő is.

Komolyan vettük a dolgot, hiszen előbb rendesen bemelegítettünk a Rostás Robival és aztán lazán belevágtunk. Nem volt semmi problémánk a táv teljesítésével. Tavaly én vezettem a bemelegítést, de most nem tudtam vállalni, a futást viszont nem hagytam volna ki! Egyébként is rendszeresen futok itt a Duna parton, edzéseket is tartok, de versenyekre nem járok.