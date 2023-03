A több mint százmillió forint nemzeti forrásból megújult kulcsi hajóállomást az elmúlt év nyarán adták át. A Kulcson élő lakosság mindig is kötődött ehhez a helyhez. Ugyanis Kulcson a Dunával való kapcsolat legfontosabb közösségi helyszíne a múltban és a jelenben egyaránt a hajóállomás.

Most azonban rendezvényhelyszín minőségében a helyi lakosságon kívül a nagyközönséget is szeretették volna megszólítani. Mert a régióban e páratlan helyszínt még csak kevesen ismerik.