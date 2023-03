Így írtunk róla:

A március 15-i ünnepségek elmaradtak: Dunaújvárosban és a környékbeli településeken mással voltak elfoglalva az ünnepnapon. Azzal, hogy aki úton van, hazaérjen, akinek mennie kell, mehessen. Pénteken (2013. március 15.) úgy kezdődött a katasztrófavédelmi összefoglaló, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén az összes út járhatatlan, kivéve az M6-ost. Utóbbi is csak nehezen, a városnál tűzoltóknak kellett segíteni a fel- és lehajtást. Egyebekben Dunaújváros-Kisapostag között a 6. számú főúton eljegesedtek a lejtők: járhatatlanná váltak. Járhatatlan volt a városból Perkátára és Mezőfalvára vezető út is. Rácalmás irányába lehetett közlekedni, azonban a rend­őrség a percenként változó helyzet miatt lezárta a városból kivezető utakat. Melegedőt nyitottak a kisapostagi iskolában, csakúgy, mint a Fabó Éva Sport­uszodában. A mentőknek is nehéz napjuk volt: csak a katasztrófavédelem és a közútkezelők segítségével tudták megközelíteni a hótól gyakorlatilag elzárt környező falvakat.