Délután 14 órától 18 óráig tartanak majd a tervek szerint a programok. Lesz tojáskeresés, tojásdíszítés és tojásfadíszítés is. Természetesen a gyerekek találkozhatnak a nyuszikkal és simogathatják is azokat a szokásos pónikon kívül. 15 órára érkezik a Mesélő Bőrönd nevű társulat, amely Az aranytojás című interaktív gyermekműsorát adja majd elő. A húsvéti rendezvényen is jelen lesz Norbi és Tami, akik lufihajtogatással szórakoztatják a gyerekeket, és légvár is várja a mozgásos elfoglaltságokra nyitott csemetéket.

A szervező alapítvány munkatársai mindenkit szeretettel várnak rendezvényükre, ahova a gyermekeknek ingyenes a belépés, csak a szüleiktől kérnek jelképes összeget majd.