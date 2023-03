A hagyományok szerint minden évben az előző évben nyújtott szerkesztőségi teljesítményéért a Magyar Sajtó Napján, március 15-én Nívó Díjat adományozunk egy kollégának.

Az elismerést az újságírók, munkatársak szavazatai alapján idén Brousil Csaba lapszerkesztőnk kapta.

Csaba valamivel több, mint három éve erősíti csapatunkat, szerkesztőként szűk egy éve. Profi szemlélettel, hatalmas munkabírással és tájékozottsággal rendelkezik, és ami még ennél is fontosabb, „lát a pályán”. Fiatal kora ellenére nem ma kezdte a pályát, több fronton kipróbálta már magát, bizonyítva az előbb leírtakat. Csaba nem egy szószátyár típus, akkor szól, amikor kell, a kollégák szerint még gondolatolvasó is, ami nem hátrány ebben a szakmában. Hogy ne csak én dicsérjem, azt mondják róla, hogy amolyan emberarcú újságíró, aki egyetlen feladat alól sem bújik ki. Szerény, amit azért egy kicsit árnyalnék azzal, hogy van is neki mire.

Egyébként Csaba nem hajt a díjakra, bizton állíthatom, hogy amikor ilyenről, vagy ehhez hasonlóról írunk, annyira nem rajong ezekért a tudósításokért. Ez nem is baj, hiszen nem vagyunk egyformák. Ám azt nem hagyhatjuk ki, hogy ö is szereti a hardrockot, a többit itt most nem részletezném, de nyitott mindenre.

Csabának szerkesztőségünk és olvasóink nevében is gratulálunk!