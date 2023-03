Egy ideje újra szól rockrádió Magyarországon. Bízom benne, hosszú távon számíthatunk rá, mert a korábbi próbálkozások tiszavirág-életűek voltak. Arról nem is beszélve, volt olyan rockrádió, amelyen még Zoltán Erikát is lehetett hallani. Nincs semmi bajom Zoltán Erikával, de az ő műfaja olyan messze van a rocktól, mint én a Mars-expedíciótól. Szóval: ezen a rádión – többek között – a rock nagy klasszikusainak ritkán hallható, a rádiókban szinte sohasem leadatott dalait is játsszák. Ezért kérem a műsorvezetőket, a Led Zeppelin vagy a Pink Floyd egy-egy remekét, ne nevezzék slágernek. Slágernek ott van az ABBA, a Boney M., vagy a hazai piacról a Neoton.