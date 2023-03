A virágok a ki nem mondott szavak közvetítői, nőnap alkalmából is szép ajándékok lehetnek. Kortól függetlenül mindenkihez ugyanúgy szólnak. Szépségükkel minden kifejezhető, egyes fajták külön hangsúlyos jelentéstartalommal is bírnak. A rózsa a szeretet, vagy a lángoló szerelem virága, a frézia az ártatlanságot jelképezi, amíg a liliom a tisztaságot, a kála a varázslatos szépséget, a kék ibolya pedig a hűséget szimbolizálja. Az Ibolya Virágszalon vezetőjét, Palkovics Katalint kérdeztük.

– Véleményem szerint szükségtelen eltúlozni a nőnapi ajándékozást, egy szál szép virág is méltó ajándék lehet erre az alkalomra. Hiszen tökéletesen kifejezi a tiszteletet, amely meglátásom szerint ennek az ünnepnek a lényege. Egyébként azt tapasztalom, hogy a fogadó oldalon és a vásárlók részéről sincs igény túlzóan hatalmas ajándékokra.

A tavaszi virágok közül a tulipán minden korosztálynak jó választás

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A kollégáknak egy-egy szál vágott, vagy egy kis cserepes virág nagyszerű választás, a közeli családtagoknak egy szép csokor vagy nagyobb cserepes növény igényes ajándék lehet március 8-án. Most a tavaszi virágok a legnépszerűbbek: tulipán, jácint, frézia és már van viola is. Természetesen a csomagolás nem mellékes, mert a celofán mára már kissé elavult. Egyrészt nem túl környezetbarát és – részben ezért – divatjamúlt is egyszerre. Érdemes natúr, természetközeli megoldásokkal csomagolt és díszített virágot, vagy virágkötészeti termékeket választani – mondta el lapunknak Palkovics Katalin.

Az édesség is jó választás lehet a hölgyeknek. Azonban a protokollszakértők szerint nem csokit, hanem kizárólag bonbont illik ajándékozni.

Az előző véleményekkel kissé szemben áll – ha nem is pontosan a nőnapra fókuszálva – a legendás színésznő, Marilyn Monroe híres mondása, miszerint a gyémánt a nők legjobb barátja. Mindenesetre tény, hogy sokan vásárolnak ékszert is ajándékba. Értékálló és befektetésnek sem utolsó, bár tény, hogy zsebbe nyúlósabb.

Jelenleg nincs igény a túlzóan hatalmas ajándékokra

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Remek ötlet lehet élményt ajándékozni. Csak néhány a lehetőségek közül: masszázsutalvány, közös utazás, különleges vacsora, ejtőernyős ugrás, wellnesshétvége, kézműves workshop.