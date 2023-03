Úgy tűnt, hogy ez a ­törvényes fiú nagy jövő előtt áll. De a sors másként döntött...

Születésekor nyerte el a római királyi címet, amit apja teremtett meg a trónörökös számára. Születése közben komplikációk léptek fel, az anya és gyermeke élete is veszélyben forgott. Amikor az orvosok megkérdezték a császártól, hogy kinek az életét mentsék meg, Napóleon a kor szokásaival ellentétben nem a gyermek (a császári trónörökös), hanem az anya életének megóvását kívánta. A francia uralkodó nem a felesége iránti szerelemből, hanem a francia–osztrák dinasztikus kapcsolatok védelmében döntött így, de számolt a Habsburg főhercegnők közismert termékenységével, így hitt abban, hogy Mária Ludovika még gyermekeket szülhet neki. Az újszülött végül szerencsés módon, anyjával együtt életben maradt, Napóleon pedig elrendelte, hogy a gárda díszsortűzzel köszöntse a trónörököst. A gyermek a Napoléon François Joseph Charles Bonaparte nevet kapta, és úgy tűnt, hogy ez a törvényes fiú nagy jövő előtt áll. De a sors másként döntött. 1814. április elején Napóleon lemondott a trónról fia javára, akit császárrá kiáltottak ki, de soha sem koronáztak meg.

A császárság összeomlott

A gyermeket 1811. november 4-én keresztelték meg a Saint-Cloud palota kápolnájában. Szinte nem is ismerte apját, egyébként szülei kényszerházassága boldogtalan volt, ennek ellenére apja udvarának pompájában, de anyja hatása alatt élte első éveit. Már kicsi gyermekként kedves és nagylelkű volt, a körülötte lévők szerették még akkor is, amikor néha indulatossá vált, de valahogy ezeket a kitöréseket is jól kezelte.

1810. január 10-én Napóleon császár elvált 47 éves feleségétől, Jozefina császárnétól, azzal az indokkal, hogy Jozefina nem tudott neki fiúörököst szülni, ezért több nagy múltú európai uralkodóházban keresett magának új házastársat. Először a Romanov-házból való Anna Pavlova nagyhercegnőt, I. Sándor orosz cár húgát kívánta feleségül kérni, de a leánykérést a cár visszautasította. Napóleon ezután fordult a Habsburg–Lotharingiai-ház felé. A Habsburg Birodalmat 1809-ben ért katonai vereségek után Ferenc császár nem volt abban a helyzetben, hogy visszautasításával maga ellen hangolja legyőzőjét. Leánya házasságától Ferenc a megtépázott Osztrák Császárság és az erős Francia Császárság politikai kapcsolatainak stabilizálódását remélte, Napóleon viszont az ősi Habsburg-családból való császárleánnyal kötött frigy révén saját presztízsét kívánta növelni. A megegyezést Metternich osztrák államférfi és kancellár hozta tető alá. Mária Lujza elfogadta apja akaratát. Sorsát személyes áldozatnak tekintette, amit a Habsburg–Lotharingiai-ház fennmaradása érdekében kellett meghoznia, így elutazott Franciaországba és feleségül ment Napóleonhoz. A császár hivatalosan is császárnévá akarta koronáztatni Mária Lujzát, de VII. Piusz pápa, aki Napóleon első házasságát tekintette érvényesnek, megtagadta hozzájárulását. 1812 áprilisa és decembere között, Napóleon oroszországi hadjárata idején a 21 éves Mária Lujza régensként uralkodott Franciaországban. A franciák mindvégig ellenszenvvel viseltettek az osztrák származású császárné iránt, ahogyan annak idején Marie Antoinette királynét is gyűlölték idegen származása miatt. Napóleon első felesége, Joséphine de Beauharnais a nép emlékezetében szorosan összekapcsolódott a verhetetlen császárság dicsőséges korszakával. Az ősellenség országából érkező Mária Lujza idején bekövetkeztek az első harctéri vereségek, amit a közvélemény az „osztrák nő” személyéhez kapcsolt. Ilyen körülmények közepette született meg és nevelkedett II. Napóleon, aki mindössze hároméves volt, amikor is a Francia Császárság összeomlott.

Apja bukása után

Az oroszországi hadjárat a borogyinói döntetlen csata ellenére kudarcot hozott Napóleonnak, a lipcsei csatában pedig megsemmisítő vereséget szenvedett. A fontainebleau-i szerződés értelmében megtarthatta ugyan császári címét, de Elba szigetére száműzték, onnan azonban 1815-ben visszatért. Akkor kezdődött meg a 100 napos uralkodása, de Waterloonál döntő vereséget szenvedett a brit és porosz csapatoktól, így kénytelen volt lemondani és az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetére ment száműzetésbe. Ott is halt meg 1821. május 5-én.

Ferenc osztrák császár rábeszélte Mária Lujzát, hogy fiával együtt térjen vissza Bécsbe, aki eleget tett apja kérésének: többé nem találkozott Napóleonnal, annak ellenére, hogy leveleztek egymással. Az egykori császárnő volt birtokaiért cserébe megkapta a Pármai Hercegséget. A fiatal II. Napóleon gyakorlatilag fogolyként élt Ausztriában, de ez nem járt anyagi nélkülözéssel, mivel édesanyjának hatalmas vagyont sikerült felhalmoznia. Louis Napóleon jó tanuló volt, folyékonyan beszélt németül, franciául és olaszul, de a latin és ógörög nyelvekben is járatos volt, ezért a fiatalember udvari körökben nagy népszerűségnek örvendett. Brit és orosz követelésre megfosztották a parmai hercegi címtől, attól tartva, nehogy egy Bonaparte örökölhesse meg a pármai hercegi trónt. Nagyapja, I. Ferenc osztrák császár e helyett adományozta neki Reichstadt hercegének címét. A politikai szereplésektől távol tartották. A bujkáló bonapartisták viszont többször is titkon csatlakozásra szólították fel, hogy velük együtt foglalja vissza a francia trónt, és állítsa vissza a napóleoni dicsfényt, de ő ezt határozottan elutasította. Ekkor keltek szárnyra azok a hírek, miszerint Louis Napóleon inkább kötődik anyjához és annak osztrák családjához, mint a franciákhoz. Anyjával való viszonya ennek ellenére hideg volt, ráadásul ismét férjhez ment, mégpedig egykori szeretőjéhez.

Mária Lujza a kis Louis Napóleonnal 1813-ban

Legendák a fiú körül

Louis Napóleon körül különféle legendák keringtek. Azzal mindenki tisztában volt, hogy Napóleon örökösének lenni veszélyes volt az akkori politikai viszonyok közepette, ennek ellenére személye a bonapartisták egyetlen reménysége volt. II. Napóleon tisztában volt származásával, és szerette a katonai ügyeket, már gyermekkorától arról álmodott, hogyan válhat híres hadvezérré, de korai halála ezt nem tette lehetővé. Élete utolsó éveiben sokat betegeskedett, Bad Ischlben gyógy­kezelték. Ekkor kezdtek arról pletykálni az osztrák udvarban, hogy az ugyanott időző Zsófia főhercegné két fiának, Ferenc József főhercegnek és testvérének valójában II. Napóleon az apja. Mindezt az is alátámasztja, hogy sem Ferenc József – a későbbi osztrák császár és magyar király – sem pedig öccsének, Ferdinánd Miksa főhercegnek – későbbi mexikói császár – arcvonásai nem hordozták a Habsburgok jellegzetességeit. Sokan megkérdőjelezték Ferenc Károly (Zsófia főhercegnő férjének) apaságát, ugyanis Zsófiát hírbe hozták még Vasa Gusztáv svéd királyi herceggel is. Az igazságot a mai napig nem lehet tudni.

Visszatérve II. Napóleonhoz, egyre több forrás azt erősíti meg, hogy megmérgezték. Egy biztos, hogy sorsa tragikus és boldogtalan volt. A fiatalember mindig is hírnevet akart, de ehelyett anyjától nemtetszést, betegséget és korai halált kapott. Álmai sem váltak valóra.

Betegsége és halála

II. Napóleon gyermekkorában gyakran betegeskedett, sokan úgy vélik, hogy ez a saját anyja iránti ellenszenv és figyelmesség hiányának a következménye. Halálának oka tuberkulózis volt, ami akkoriban gyógyíthatatlan betegségnek számított. Mindössze 22 évet élt, Bécsben hunyt el 1832. július 22-én, s a Habsburg család hagyományos temetkezőhelyén, a kapucinusok bécsi templomának császári kriptájában temették el.

Edmond Rostand 1900-ban írta meg a „Sasfiók” című drámáját, az arany német ketrecben élő II. Napóleon szomorú életéről. Hamvait 1940-ben Adolf Hitler ajándékaként Bécsből a németek által megszállt Párizsba szállították, és az Invalidusok dómjának császári kriptájában, apja sírjának közelében helyezték el, ahol ma is nyugszik.

Érdekes, hogy később a nácik betiltották a „Sasfiók” című drámát, miként az is, hogy Hitler emberei nem ismerték a Habsburgok ősi temetési szertartásának részleteit, így II. Napóleon belső szervei, amiket 1832-ben külön urnákban a bécsi Szent István-székesegyházban helyeztek el, 1940 után is Bécsben maradtak.

Egy biztos Bonaparte Napóleon és Marie Lujza házassága sikertelen volt, és talán ez is közrejátszott abban, hogy a nagy császár örökösének élete olyan tragikussá vált, és nagyon korán véget is ért.

