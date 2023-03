Korszerűsített fűtési rendszert épített ki a Pannonia Bio 15 millió forintos adományából a dunaföldvári városi óvoda mindhárom telephelyén. Első lépésben a fűtésrendszer felújítása történt meg a három telephelyen, második lépésben pedig napelem bővítését tervezik még az adományozott összegből. Az energiatakarékos megoldás nem csak a költségek csökkentésével enyhíti az önkormányzat terheit, de annak károsanyag-kibocsátását is mérsékli, miközben a gyerekek télen is megfelelő hőmérsékletű épületekben tölthetik napjaikat.

Dunaföldvár is lépett, amikor tavaly elérte az energiaválság. Az emelkedő rezsidíjak miatt az önkormányzat számos takarékossági intézkedést vezetett be korábban: április elejéig bezárt a fürdő, míg a művelődési ház és a könyvtár egy épületbe költözött. Tartós megoldást az energetikai rendszerek korszerűsítése és az épületek szigetelése jelenthet.

A több mint tíz éve a városban működő és ott Európa legnagyobb biofinomítóját üzemeltetető Pannonia Bio 2022 végén vállalta, hogy saját költségén továbbfejleszti a városi óvoda fűtésrendszerét. A 15 millió forint értékű beruházás elkészült és azt az intézmény mindhárom telephelyén használatba vették.

A 2022-ben összesen 325 gyermeket fogadó óvoda új, korszerűsített fűtési rendszere legalább 30 százalékos költségmegtakarítást jelenthet majd a fenntartó dunaföldvári önkormányzatnak, emellett komfortos hőmérsékletet biztosít az épületekben.

Az új rendszer csökkenti a város földgázfüggőségét és alacsonyabb károsanyag-kibocsátásával annak környezetterhelését is.

„Vállalatunk két alapértékét ötvözi a most átadott korszerűsítés: folyamatosan új technológiákat vezetünk be, és felelős módon, aktívan fejlesztjük a közösséget, amelyben élünk és tevékenykedünk” – mondta el Pavel Kudriavtcev, a Pannonia Bio Zrt. vezérigazgatója. „Azt reméljük, hogy az idei évben is számos olyan közös kezdeményezésben lehetünk partnerek, amelyek tovább javítják a dunaföldváriak életszínvonalát és a város versenyképességét” – tette hozzá.

A korábbi évek energetikai beruházásaival az önkormányzat is jelentős lépéseket tett fogyasztásának mérséklésére, például a közvilágítási rendszer 2022-es korszerűsítésével.

„A Pannonia Bio fontos tagja közösségünknek, nem csak egy munkahely. Az elmúlt években számos olyan programon dolgoztunk együtt, amelyet önkormányzatunk fejlesztésére, az itt élők javára sikerült megvalósítanunk. A mostani helyzetben az energetikai korszerűsítés kulcsfontosságú minden területen – közintézményeink fenntartható működtetése alapfeltétele minőségi közszolgáltatásaink biztosításának” – mondta Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere.

„Sok helyről hallani, hogy a gázárak növekedése miatt télen iskolákban, óvodákban itt is, ott is lejjebb kellett tekerni a fűtést. Ennek a beruházásnak köszönhetően nálunk ilyentől nem kell tartani. A gyerekek kellemes hőmérsékletű termekben tudják tölteni a napjaikat, és mi is nyugodtabban figyelhetünk a velük kapcsolatos teendőinkre” – mondta Úr-Hosszú Edina a városi óvoda vezetője.

A Pannonia Bio egyéb, szociális programokra 12,5 millió forintot biztosított Dunaföldvár számára rászoruló gyermekek és családok támogatására.