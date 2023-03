Mindig szerettem Dunaújvárost, a rengeteg fát, a sok zöld területet, a Dunát. Főleg amióta elkezdtem tavaly szeptemberben kajakozni. Sajnos azonban szomorúan tapasztalom, hogy a rengeteg szemét, ami elönti – nemcsak a város utcáit, hanem a Duna partját is –, elkeserítő képet fest a városról. Ma reggel is a Szalki-szigeten jártam, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy az általam is nagyon kedvelt gyorsétterem elviteles dobozai ott hevertek a szépen felújított új parkolóban és a füvön is. Jó dolog a város egyik legszebb helyén elfogyasztani a kedvenc menüdet, de legyünk igényesek a környezetünkre és védjük a természetet, ne szemeteljünk!