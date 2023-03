A Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát vehette át Fejér vármegyéből Bauer Ákos tűzoltó százados, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka.

A rendezvény a Himnusz hangjaival vette kezdetét, majd a jelenlévők néma főhajtással tisztelegtek a földrengés áldozatainak emléke előtt. Ezt követően Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondott köszöntő beszédet. „Egy ország büszke önökre. Azon a hajnalon néhány perc alatt dőlt össze egy Magyarországnál nagyobb területen több ezer ház. A mi generációnk egyik legnagyobb természeti katasztrófája következett be. Aggódtunk önökért, hiszen összesen hatezer utórengés történt. Bíztunk abban, hogy egészségesen jönnek vissza, de mondhatom, tízmillió magyar ember izgult ezért. A HUNOR duplán beírta magát a magyarok emlékezetébe. Amikor elkezdték a hivatásukat, arra esküdtek fel, hogy életeket mentenek. Az önöké a világ legjobb mentőcsapatai közé tartozik, a legek csapata: a legfelkészültebb, leggyorsabb, leghatékonyabb, az egyik legtöbb életet mentő csapat. De nem volt kockázatmentes a küldetésük, fizikai és lelki terhet is jelentett az önök számára. Rokonaik képét tartó, síró, könyörgő embereket kellett megnyugtatniuk, élet és halál mezsgyéjén voltak. Köszönjük, hogy tizenhét családnak visszaadták hozzátartozójukat, köztük három gyereket is.” A miniszterhelyettes a Terrorelhárítási Központ és az Országos Mentőszolgálat szakembereinek is köszönetet mondott, hiszen mint mondta, tizenhat embert láttak el, egy másfél éves gyerek állapotát stabilizálták. Az államtitkár úgy fogalmazott, mindannyian igyekeztek barátként segíteni, ezzel a magyarok bizonyították, hogy a bajban lehet ránk számítani. Akarat és tudás egyesült – jelentette ki Rétvári Bence, hozzátéve, szimbolikus, hogy éppen a polgári védelem nemzetközi napján köszöntjük a mentésben résztvevő embereket.

A beszédet követően a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi műsora hangzott el, majd az elismerések átadására került sor. A Törökországban Magyarország hivatalos mentőszervezeteként hat napon keresztül dolgozó HUNOR tagjai, az Országos Mentőszolgálat HUNOR-al együtt dolgozó orvosai, valamint a Terrorelhárítási Központ szakemberei a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát vehették át, az önkéntes mentőszervezetek képviselői pedig a belügyminiszter elismerő oklevelét kapták meg.

A Belügyminisztérium aulájában a HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentőszervezet és a Terrorelhárítási Központ speciális egysége mellett a Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőkutyás Önkéntes Kutató-mentőcsoport és Tűzoltó Egyesület, a Pest Megyei Kutató-mentőszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 Tűzoltó Kutató-mentő Nemzetközi Csoport, az Életjel Mentőcsoport és a Budapest Mentőszervezet képviselői voltak jelen.

Az ünnepséget a Szózat zárta.