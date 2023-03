A részletekről Tóth-Bagi Krisztina, a rendezvény szervezője beszélt lapunknak:

- Március 14-én 16 órakor kezdődik a műsor a kisapostagi Petőfi szobornál, melyet Takács Vikória készített és 2002 óta dísziti a teret helyet adva ünnepi megemlékezéseknek. Így lesz ez most is, hiszen idősek és fiatalok is részt vesznek az előadásokban. Elsőként a nemzeti Himnuszunkat énekeljük el, majd dortné Tibai Emese, a kisapostagi iskola tanítója mond ünnepi eszédet. Ezt követően anemrég alakult Kisapostagi Ifjúsági Klub tagjai a Nemzeti Dalt szavalják el.

Fiatalok és a kicsik is bekapcsolódnak az ünneplésbe

A következő és számomra kedves programrészben a kisapostagi iskola tanulói adják elő a 12 pontot. Ez olyan nagy öröm, hogy a fiatalok és a kicsik is bekapcsolódnak az ünneplésbe. A Nyugdíjas Klub versel ezt követően, majd a Lilaakác Dalkör éneklése emeli az ünnep fényét. A program zárásaként az önkormányzat, a nemzetőrök és a civil szervezetek képviselői koszorút helyeznek el a 200 éve született költőnk, Petőfi Sándor szobránál. Végül a Szózat soraival engedjük útjára az ünneplőket.