Sokan talán el sem hitték, hogy a tavaly szinte teljesen megsemmisült Piac téri gólyafészek a madarak érkezésére rendbe lesz rakva, pedig az a helyzet, hogy a falu nagy örömére március 14-én, kedden elkészült. Komoly története van a mezőfalvi gólyáknak. Volt, amikor a nagy szárazság idején a lakók a térre kihelyezett vödörből itatták a szárnyasokat, hogy ki ne száradjanak. Még békát is fogtak nekik! Máskor a villanydrótok miatt hullottak egyedeik. Előfordult, a fészekből kiesett, vagy éppen a repülést próbáló madarat kellett kergetőzve befogni a házak, udvarok mentén, és bizony az is előfordult, egy fióka sem érte meg a felnőtt kort az időjárás viszontagságai miatt. Szerencsére akadnak Mezőfalván lelkes madárvédők, köztük is kiemelkednek a helyi önkéntes tűzoltók, élükön Pethes Bálinttal. Az öröm tehát ezért is oly nagy az emberek között, hiszen sokan kedvelik a falu madarait.

Kedden délelőtt nagy sürgés-forgásra lehetett figyelmes, aki a Piac tér felé tartott. Az EON áramszolgáltatóval közösen a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei azon munkálkodtak, hogy helyreállítsák a tavaly ledőlt fészket. A dologban némi fennakadást okozott, hogy a régi tartóra nem egészen stimmelt méretileg az új tartószerkezet, de kis idő múlva ezen a problémán is úrrá lettek a szerelők. Dél körül már újra használható, illetve ráköltözhető állapotba hozták a gólyák otthonát. A munkálatok közben megtudtuk, meggyengült a fészektartó és most újat helyeznek fel. Még időben sikerült egyeztetni az villamosáram-szolgáltatóval az állatok megérkezése előtt. Március 15-ig szokták ezeket a feladatokat elvégezni, és ez volt az utolsó. Az idén Fejér Vármegye területén tizenkettőt hoztak rendbe, telepítettek, vagy mint például fészekmagasítást javítottak.