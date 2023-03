Határozatot azok kapnak a NAV-tól, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk. Akiknek az adója nem változik, emlékeztető értesítést kapnak. A határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali tárhelyre, KÜNY-tárhelyre) küldi mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapják meg a papírokat.

A gépjárműadó első részletét március 16-áig (március 15-e munkaszüneti nap), a második részletét szeptember 15-ig kell befizetni

a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovat elején, ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon (ÜPO) is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést. Akik nem kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására, azok banki átutalás és a mobilappos megoldás mellett, a papíron küldött irathoz mellékelt csekken vagy az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül is befizethetik adójukat. Csekk telefonon a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as menüpont), vagy online a NAV honlapján igényelhető.

A tárhelyre érkező iratot érdemes a „Tartós tárba” áthelyezni, mert az irat csak 30 napig érhető el a tárhelyen, utána törlődik. Ez után a NAV-os irat a NAV Ügyfélportál-felületen, a dokumentumok között érhető el.

Ha valakinek olyan képviselője, meghatalmazottja van, aki eljárhat a gépjárműadóval kapcsolatban, akkor a határozatot csak a képviselő kapja. Az emlékeztető értesítést az adózó és a képviselő is megkapja. A felkészülés érdekében a képviselőket a NAV külön is tájékoztatja.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal